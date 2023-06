Odborári pri DPMK rozhodnú o ďalšom postupe po výplate

Košice 6. júna (TASR) - Odborári pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) budú rokovať o svojom ďalšom postupe vo štvrtok (8. 6.). Rozhodujúce bude, či im v daný výplatný termín budú poukázané mzdy zvýšené podľa dohody už z uzatvoreného kolektívneho vyjednávania. Pre TASR to za odborárov uviedla Andrea Vindišová.



"Naďalej zotrvávame v štrajkovej pohotovosti a očakávame, že sa naplnia závery kolektívneho vyjednávania. Ak ľuďom neprídu zvýšené mzdy tak, ako bolo dohodnuté, budú sa podnikať ďalšie kroky. My nemáme o čom vyjednávať. Kolektívne vyjednávanie sme ukončili vzájomnou dohodou so zamestnávateľom (DPMK, pozn. TASR)," povedala s tým, že stále nevylučujú ostrý štrajk.



Odborári predtým uviedli, že hraničný termín na odobrenie dodatku ku kolektívnej zmluve zo strany mesta, aby sa stihol pretaviť do výplat za máj, bol pondelok (5. 6.). Mesto Košice pre TASR potvrdilo, že primátor Jaroslav Polaček do uvedeného termínu dodatok nepodpísal. Tvrdí, že pokiaľ nebude mať presné dáta, nemôže sa v rokovaniach posunúť ďalej. "Keďže podmienky dodatku, ktoré dohodol generálny riaditeľ (Vladimír Padyšák, pozn. TASR) s odborármi, nemajú finančné krytie v tohtoročnom rozpočte, budú musieť o nich rokovať poslanci na budúcotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva," uviedol magistrát.



Podľa dodatku sa od 1. mája majú mzdy zvýšiť od 16 do 19 percent a takzvaná letná a zimná odmena by mala dosiahnuť 250 eur na zamestnanca DPMK. Náklady na tieto zmeny majú do konca roka predstavovať necelých 2,5 milióna eur.



DPMK sa ešte predtým vyjadril, že robí maximum pre to, aby mestu vyjasnil, prečo dohodli práve uvedené zvýšenia miezd.



Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odborové organizácie pri DPMK v januári a ostrý štrajk zorganizovali 14. februára, čo paralyzovalo košickú MHD. Jeho ukončeniu predchádzalo vyhlásenie, ktoré vzišlo z rokovaní so zúčastnenými mestskými poslancami, prevažne šéfmi poslaneckých klubov. Odborári tvrdia, že nebolo naplnené.



"Objem dopravy sa znížil v celkovom prepočte o 8,6 percenta. Od začiatku roku nám odišlo 32 vodičov, čo je viac ako za celý minulý rok. Sú ohrozené dovolenky, pretože nebude mať kto pracovať. Mechanici sa chystajú podať hromadné výpovede, pretože nevedia uživiť rodiny," skonštatoval predseda základnej organizácie vodičov MHD pri DPMK Ivan Horváth.



DPMK má dlhodobo finančné problémy a vzťahy medzi vedením mesta a dopravného podniku sú napäté. Padyšáka pritom na čelo DPMK navrhol primátor Polaček pri nástupe do svojej funkcie v roku 2018. Neskôr sa ho už viackrát snažil z vedenia DPMK odvolať. Mestské zastupiteľstvo sa s tým však nestotožnilo. Polaček to komentoval tým, že za DPMK sú tak zodpovední poslanci.