Odborári vyzvali spoločnosť I.C.A. k vyplateniu odstupného

Prešov 22. januára (TASR) – Odborový zväz (OZ) KOVO a bývalí zamestnanci svidníckej odevnej spoločnosti I.C.A., s.r.o. sú nespokojní s nevyplatením odstupného pre takmer 130 ľudí v celkovej výške približne 200.000 eur. Zástupcovia OZ KOVO to skonštatovali v stredu na tlačovej konferencii v Prešove.



Podľa člena predsedníctva OZ KOVO Jozefa Balicu ide o nevyplatenie odstupného po riadnom ukončení pracovného pomeru zamestnancov ešte v prvej polovici roku 2019.



"Po tom, čo taliansky investor v minulom roku ukončil výrobu na Slovensku, ukončil so zamestnancami pracovné pomery. Žiaľ, došlo k nevysporiadaniu finančných záväzkov zamestnávateľa voči zamestnancom. Momentálne je tam dlh na odstupnom vo výške 200.000 eur pre takmer 130 zamestnancov. Peniaze im chýbajú, pretože nemajú z čoho platiť každodenné náklady na život. Ide aj o množstvo osamelých žien, o to je tá situácia dramatickejšia a horšia. Rozumieme, že zamestnávateľ pri ekonomických problémoch nemá z čoho vyplatiť svoje záväzky, ale nerozumieme tomu, prečo bráni Sociálnej poisťovni, aby vyplatila záväzky z garančného poistenia," povedal Balica. Doplnil, že spoločnosť k dnešnému dňu nepotvrdila zamestnancom finančné záväzky a to i napriek tomu, že dlžné sumy žiadajú z garančného fondu Sociálnej poisťovne.



Ako ďalej povedal, na súd podali návrh na vyhlásenie konkurzu. "V utorok 14.1. bolo súdne pojednávanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu. Konanie bolo prerušené, pretože zamestnávateľ deň predtým doručil reštrukturalizačný plán dlhov, respektíve požiadal súd o prerušenie na základe predloženia tohto plánu. Vidíme v tom obštrukciu. Naše právne oddelenie mu predvčerom zaslalo písomnú výzvu, aby potvrdil záväzky zamestnancom, aby mohli čerpať z garančného fondu," povedal Balica.



Svidníčanka Romana Andrejková vo fabrike odpracovala 24 rokov a zamestnávateľ jej, ako povedala, dlhuje viac ako 1500 eur. "Vnímame to tak, že zamestnávateľ si nesplnil svoju povinnosť, ktorú mal a ako nám to sľúbil, že nám peniaze vyplatí v poslednom výplatnom termíne. Každý je na to nazlostený, že nedostal svoje peniaze. Ľudia sú i nezamestnaní, každý potrebuje peniaze na živobytie, kým nebude mať novú prácu," skonštatovala.



"Vyzývame zamestnávateľa I.C.A., s.r.o., aby dodržiaval slovenskú legislatívu a okamžite potvrdil pre potreby Sociálnej poisťovne výšku finančných pohľadávok bývalých zamestnancov. Rovnako žiadame Sociálnu poisťovňu, aby vyvinula maximálne právne možnosti pre urýchlené vyplatenie právnych nárokov bývalých zamestnancov z garančného poistenia," zdôraznil Balica.