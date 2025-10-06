< sekcia Regióny
Odborári z Košíc sa pre minuloročný požiar v nemocnici obrátili na VOP
Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol v marci minulého roka na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí nemocnice na Triede SNP.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Odborári Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa pre minuloročný marcový požiar obrátili na verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského. Tvrdia, že nemocnica stále neodstránila nedostatky evakuačného systému. TASR o tom informoval predseda základnej odborovej organizácie Lekárskeho odborového združenia pri UNLP Košice Peter Zimmermann.
„Zo 766 osôb, ktoré sa v čase požiaru nachádzali v budove, bolo evakuovaných len 404. Zvyšných 362 osôb vrátane ležiacich pacientov, novorodencov v inkubátoroch a zdravotníckeho personálu, zostalo v budove uväznených z dôvodu neexistencie funkčného evakuačného schodiska a výťahu pre imobilných pacientov,“ pripomenul.
Zimmermann poznamenal, že ani po uplynutí viac ako 18 mesiacov od tejto udalosti neboli prijaté zásadné opatrenia, ktoré by odstránili uvedené nedostatky a evakuačný systém bol plne funkčný. „Pacienti aj zamestnanci sú preto v prípade ďalšej krízovej situácie naďalej vystavení priamemu riziku ohrozenia života a zdravia,“ myslí si.
Predseda ďalej uviedol, že podľa vtedajšieho vyjadrenia hasičov je v prípade podobných krízových situácií reálne možné zachraňovať osoby iba do šiesteho poschodia, hoci nemocničná budova má až 19 poschodí. „Počas bežnej prevádzky sa v nej nachádza približne 1500 osôb,“ dodal.
Odborári preto žiadajú VOP o preverenie predmetnej situácie a posúdenie, či v dôsledku „dlhodobého nekonania vedenia nemocnice a pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavu evakuačných opatrení“ nedošlo a naďalej nedochádza k porušovaniu základných práv pacientov na ochranu života, zdravia a ľudskej dôstojnosti, ako aj práv zamestnancov na bezpečné pracovné podmienky.
Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol v marci minulého roka na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí nemocnice na Triede SNP. Z monobloku evakuovali 404 zo 766 ľudí. Podľa hasičov sa pri požiari v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na 100.000 eur.
„Zo 766 osôb, ktoré sa v čase požiaru nachádzali v budove, bolo evakuovaných len 404. Zvyšných 362 osôb vrátane ležiacich pacientov, novorodencov v inkubátoroch a zdravotníckeho personálu, zostalo v budove uväznených z dôvodu neexistencie funkčného evakuačného schodiska a výťahu pre imobilných pacientov,“ pripomenul.
Zimmermann poznamenal, že ani po uplynutí viac ako 18 mesiacov od tejto udalosti neboli prijaté zásadné opatrenia, ktoré by odstránili uvedené nedostatky a evakuačný systém bol plne funkčný. „Pacienti aj zamestnanci sú preto v prípade ďalšej krízovej situácie naďalej vystavení priamemu riziku ohrozenia života a zdravia,“ myslí si.
Predseda ďalej uviedol, že podľa vtedajšieho vyjadrenia hasičov je v prípade podobných krízových situácií reálne možné zachraňovať osoby iba do šiesteho poschodia, hoci nemocničná budova má až 19 poschodí. „Počas bežnej prevádzky sa v nej nachádza približne 1500 osôb,“ dodal.
Odborári preto žiadajú VOP o preverenie predmetnej situácie a posúdenie, či v dôsledku „dlhodobého nekonania vedenia nemocnice a pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavu evakuačných opatrení“ nedošlo a naďalej nedochádza k porušovaniu základných práv pacientov na ochranu života, zdravia a ľudskej dôstojnosti, ako aj práv zamestnancov na bezpečné pracovné podmienky.
Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol v marci minulého roka na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí nemocnice na Triede SNP. Z monobloku evakuovali 404 zo 766 ľudí. Podľa hasičov sa pri požiari v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na 100.000 eur.