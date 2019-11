Odborári z OZ KOVO protestovali v Prešove na podporu rastu miezd

Prešov 7. novembra (TASR) - Približne 150 zástupcov organizácií z Prešovského a Košického kraja sa vo štvrtok stretlo v Prešove na protestnom zhromaždení Odborového zväzu (OZ) KOVO na podporu rastu miezd na Slovensku.



"Prišli sme vyjadriť protest voči nízkym mzdám a podporiť zvyšovanie platov rôznym spôsobom. Či už zákonným spôsobom cez minimálnu mzdu, zvyšovanie minimálnej mzdy alebo rôzne príplatky, ale upozorniť aj na to, že najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť lepšie mzdové podmienky, je cez kolektívne vyjednávanie prostredníctvom odborovej organizácie," povedal člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO Jozef Balica.



Podľa Balicu na jednej strane je na Slovensku nedostatok pracovníkov, na druhej strane zamestnávatelia nechcú zvyšovať mzdy. "V trhovom mechanizme by to malo byť takto, že pokiaľ je nedostatok zamestnancov, tak by sa mali zvyšovať mzdy. Zamestnávatelia namiesto toho strašia ľudí, že pokiaľ budete tlačiť na mzdy, kolabovať bude celá ekonomika a budeme prepúšťať. Zatiaľ na celom, ani východnom Slovensku, sme kvôli zvyšovaniu platov nezaregistrovali ani jeden takýto prípad," povedal Balica.



"Na Slovensku je podľa Štatistického úradu SR podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch 7,5 percenta. Ak tých 7,5 percenta zvýšime o desať percent, celkové náklady sa dvihnú ani nie o jedno percento. Čiže o nejakom ohrození nemôže byť ani reči. Sú aj ďalšie náklady, ktoré zamestnávateľ má pri svojej výrobe, ako sú energie a tak ďalej, ktoré sú tiež záťažou, ale o tomto sa nerozpráva, skôr sa chce, aby sa zamestnanci uskromňovali, čo my samozrejme odmietame," vysvetlil Balica.



Ako povedala podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková, európska odborová centrála od 26. septembra spustila celoeurópsku kampaň, ktorá trvá až do apríla budúceho roka vo všetkých 28 krajinách EÚ.



"Kampaň má formovať celoeurópsku solidaritu a spolupatričnosť medzi odborármi a podporovať predovšetkým kolektívne vyjednávanie. Pretože kolektívne vyjednávanie je exkluzívny nástroj, ktorý majú v celej Európe iba odborové organizácie a vďaka ktorému môžu zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov," vysvetlila Benedeková.



Pokrízové obdobie podľa jej slov oslabilo odbory, ako aj procesy kolektívneho vyjednávania v celej Európe. "Ešte sme poriadne ani neprekonali dôsledky krízy z roku 2008 a už nám avizujú ďalšie ochladzovanie ekonomiky a práve preto si myslíme, že teraz je ten správny čas, aby aj európski odborári a zamestnanci si vytvorili takúto platformu pre kolektívne vyjednávania, ktoré začínajú práve v týchto mesiacoch," uviedla Benedeková.



"Celkom slušne rastie minimálna mzda. Keby takto rástla priemerná mzda ako minimálna, tak už sme niekde úplne inde v číslach ako teraz," doplnil predseda OZ KOVO Emil Machyna.