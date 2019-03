Odborárom z Continentalu Zvolen dochádza trpezlivosť

Dôvodom je trištvrte roka trvajúce neúspešné vyjednávanie novej kolektívnej zmluvy.

Zvolen 6. marca (TASR) – Začiatkom budúceho týždňa bude známe, či nespokojní zamestnanci zvolenskej spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, ktorá sa špecializuje na výrobu brzdových strmeňov, vstúpia do ostrého okupačného 24-hodinového štrajku. Dôvodom je trištvrte roka trvajúce neúspešné vyjednávanie novej kolektívnej zmluvy. K sporu privolali sprostredkovateľku a na stole je nový návrh. Informoval o tom v stredu v Banskej Bystrici Marián Tuhársky, predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Continental Zvolen.



"Náš výbor ZO OZ KOVO sa stotožnil s návrhom sprostredkovateľky aj s jej odporúčaním navýšiť tarifnú mzdu výrobných zamestnancov o 54 eur a vyplácať im k tomu individuálnu zložku mzdy – v priemere 22 eur a nevýrobným zamestnancom zvýšiť tarifné mzdy o 78 eur. Takto upravené mzdy by mali byť doplatené za mesiace január, február a marec tohto roku," vysvetlil Tuhársky. Pripomenul, že platnosť starej kolektívnej zmluvy sa skončila posledným dňom roka 2018 a bola predĺžená do konca marca tohto roku.



Ako šéf miestnych odborov pokračoval, v utorok (5. 3.) sa uskutočnilo ďalšie vyjednávanie so zamestnávateľom. Ten s aktuálnym návrhom nesúhlasil a dal protinávrh. Akceptuje navýšenie pre nevýrobných zamestnancov, ako i výrobných s doplatkom, chce však, aby to platilo len od februára.



"Od dnešného dňa tak spúšťame hlasovanie zamestnancov o tomto návrhu zamestnávateľa, ktoré vzhľadom na štvorzmennú prevádzku v spoločnosti Continental Zvolen potrvá pár dní," dodal Tuhársky. Zdôraznil, že okupačný štrajk je pre nich krajným riešením.



Podľa odborárov ZO OZ KOVO Continental Zvolen, ktorí sú od konca februára v štrajkovej pohotovosti, nálady medzi ľuďmi sú rôzne.



"Niektorí by to už chceli mať za sebou, ukončiť to, aby vedeli, aké majú istoty a mohli v pokoji pracovať. Závod expanduje, stavajú sa moderné automatické sklady, pribúdajú výrobné haly, v ktorých sa budú montovať nové linky... Závod sa rozširuje a zamestnanci sa pýtajú, na to peniaze sú a na mzdy nie?" reagoval pre TASR Tuhársky.



V podniku pracuje okolo 1300 zamestnancov, z ktorých je zhruba 800 výrobných. Ich priemerná tarifná mzda je zhruba 895 eur, u nevýrobných okolo 1470 eur.