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Odborná analýza navrhla Košiciam model bez mestských častí
Podľa autorov dokumentu sa Košice nachádzajú na dôležitej križovatke svojho ďalšieho rozvoja.
Autor TASR
Košice 17. júna (TASR) - Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto Košice s 22 mestskými časťami (MČ), prináša komplexné zhodnotenie fungovania súčasného systému a načrtáva možné scenáre jeho budúcej reformy. Autorský odborný tím z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave ju v stredu predstavil na verejnej prezentácii. Do budúcna pritom preferuje model jednotného mesta so zánikom mestských častí.
Podľa autorov dokumentu sa Košice nachádzajú na dôležitej križovatke svojho ďalšieho rozvoja. Mesto síce zostáva ekonomickým, vzdelávacím a kultúrnym centrom východného Slovenska, no zároveň čelí nepriaznivým demografickým trendom, rastúcej suburbanizácii a zvyšujúcim sa nárokom na efektívne poskytovanie verejných služieb. Informoval o tom košický magistrát.
„Košice dnes fungujú ako jeden prepojený mestský organizmus. Obyvatelia denne cestujú naprieč jednotlivými časťami mesta za prácou, vzdelávaním či službami. Súčasný model rozdelený medzi mesto a 22 mestských častí však často komplikuje riadenie, zvyšuje administratívne náklady a oslabuje schopnosť mesta strategicky plánovať svoj rozvoj,“ uvádza dokument. Autori zároveň zdôrazňujú rozdiely v miere decentralizácie, ktoré sa objavujú medzi jednotlivými MČ, ako aj zjavné kapacitné rozdiely týchto častí. V rokoch 2015 až 2024 realizovalo mesto takmer 90 percent všetkých samosprávnych výdavkov, zatiaľ čo všetky MČ spolu zabezpečovali približne len desať percent výdavkov.
Analýza zároveň identifikovala výrazné rozdiely v efektívnosti hospodárenia. Mesto dosahuje vysokú mieru efektívnosti využívania finančných zdrojov, pričom väčšina výdavkov smeruje priamo na služby pre obyvateľov. Naopak, významná časť rozpočtov mestských častí je viazaná na vlastnú administratívu.
Dokument analyzuje viacero scenárov budúceho usporiadania mesta - od zachovania súčasného modelu s čiastkovými úpravami, so štyrmi MČ z nedávnej novely zákona o meste Košice, až po vytvorenie jednotného mesta s jednou administratívou a jedným rozpočtom.
Najvýraznejšiu podporu odborného tímu získal model jednotného mesta so zachovaním lokálnej participácie. Tento variant predpokladá zánik MČ ako samostatných samosprávnych jednotiek, no zároveň vyzdvihuje využívanie mechanizmov, ktoré umožnia obyvateľom jednotlivých lokalít podieľať sa na rozhodovaní a presadzovať miestne priority. Podľa spracovateľov dokumentu ide o riešenie, ktoré najlepšie kombinuje čo najvyššiu efektívnosť riadenia, zrozumiteľnejšie kompetencie a silnejšiu strategickú koordináciu aktivít vnútri mesta. Ročne by prinieslo úsporu v miliónoch eur. V hodnotenom období rokov 2015 - 2024 by dosiahli takmer 60 miliónov eur.
Za najmenej vhodný model odborníci považujú variant vytvorenia štyroch väčších MČ. V analýze upozorňujú, že samotné zníženie počtu mestských častí neodstraňuje problémy dvojúrovňového riadenia mesta a neprináša takú mieru efektívnosti, prehľadnosti kompetencií a jednotného riadenia ako model jednotného mesta. Zároveň by takéto usporiadanie bolo z ekonomického hľadiska ešte nákladnejšie ako súčasný stav.
„Musím sa priznať, že ma trochu prekvapil výsledok štúdie, kde odborníci prichádzajú s variantom zrušenia mestských častí. Zároveň to však pri hlbšej analýze dáva naozaj zmysel. Znížením počtu mestských častí, čo i len na minimum štyroch alebo piatich mestských častí, by sme prakticky neušetrili a aj efektivita takéhoto kroku je diskutabilná. Chceme byť nositeľom diskusie o tejto dôležitej téme pre Košičanov. Verím, že za témou, ktorú máme v meste desaťročia, urobíme čoskoro definitívnu a dobrú bodku pre všetkých,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček.
Košice podľa analýzy stoja pred strategickým rozhodnutím, ktoré môže významne ovplyvniť kvalitu verejných služieb, hospodárenie mesta aj jeho schopnosť reagovať na budúce výzvy. Úspech reformy však nebude závisieť len od legislatívnych zmien, ale predovšetkým od kvality jej implementácie, otvorenej komunikácie s verejnosťou a schopnosti zachovať dôveru obyvateľov v nový model fungovania samosprávy.
Dokument bol spracovaný v rámci projektu „Efektívna správa mesta Košice“ a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Magistrát pripomína, že finálna verzia má byť mestu oficiálne odovzdaná do konca júna.
Podľa autorov dokumentu sa Košice nachádzajú na dôležitej križovatke svojho ďalšieho rozvoja. Mesto síce zostáva ekonomickým, vzdelávacím a kultúrnym centrom východného Slovenska, no zároveň čelí nepriaznivým demografickým trendom, rastúcej suburbanizácii a zvyšujúcim sa nárokom na efektívne poskytovanie verejných služieb. Informoval o tom košický magistrát.
„Košice dnes fungujú ako jeden prepojený mestský organizmus. Obyvatelia denne cestujú naprieč jednotlivými časťami mesta za prácou, vzdelávaním či službami. Súčasný model rozdelený medzi mesto a 22 mestských častí však často komplikuje riadenie, zvyšuje administratívne náklady a oslabuje schopnosť mesta strategicky plánovať svoj rozvoj,“ uvádza dokument. Autori zároveň zdôrazňujú rozdiely v miere decentralizácie, ktoré sa objavujú medzi jednotlivými MČ, ako aj zjavné kapacitné rozdiely týchto častí. V rokoch 2015 až 2024 realizovalo mesto takmer 90 percent všetkých samosprávnych výdavkov, zatiaľ čo všetky MČ spolu zabezpečovali približne len desať percent výdavkov.
Analýza zároveň identifikovala výrazné rozdiely v efektívnosti hospodárenia. Mesto dosahuje vysokú mieru efektívnosti využívania finančných zdrojov, pričom väčšina výdavkov smeruje priamo na služby pre obyvateľov. Naopak, významná časť rozpočtov mestských častí je viazaná na vlastnú administratívu.
Dokument analyzuje viacero scenárov budúceho usporiadania mesta - od zachovania súčasného modelu s čiastkovými úpravami, so štyrmi MČ z nedávnej novely zákona o meste Košice, až po vytvorenie jednotného mesta s jednou administratívou a jedným rozpočtom.
Najvýraznejšiu podporu odborného tímu získal model jednotného mesta so zachovaním lokálnej participácie. Tento variant predpokladá zánik MČ ako samostatných samosprávnych jednotiek, no zároveň vyzdvihuje využívanie mechanizmov, ktoré umožnia obyvateľom jednotlivých lokalít podieľať sa na rozhodovaní a presadzovať miestne priority. Podľa spracovateľov dokumentu ide o riešenie, ktoré najlepšie kombinuje čo najvyššiu efektívnosť riadenia, zrozumiteľnejšie kompetencie a silnejšiu strategickú koordináciu aktivít vnútri mesta. Ročne by prinieslo úsporu v miliónoch eur. V hodnotenom období rokov 2015 - 2024 by dosiahli takmer 60 miliónov eur.
Za najmenej vhodný model odborníci považujú variant vytvorenia štyroch väčších MČ. V analýze upozorňujú, že samotné zníženie počtu mestských častí neodstraňuje problémy dvojúrovňového riadenia mesta a neprináša takú mieru efektívnosti, prehľadnosti kompetencií a jednotného riadenia ako model jednotného mesta. Zároveň by takéto usporiadanie bolo z ekonomického hľadiska ešte nákladnejšie ako súčasný stav.
„Musím sa priznať, že ma trochu prekvapil výsledok štúdie, kde odborníci prichádzajú s variantom zrušenia mestských častí. Zároveň to však pri hlbšej analýze dáva naozaj zmysel. Znížením počtu mestských častí, čo i len na minimum štyroch alebo piatich mestských častí, by sme prakticky neušetrili a aj efektivita takéhoto kroku je diskutabilná. Chceme byť nositeľom diskusie o tejto dôležitej téme pre Košičanov. Verím, že za témou, ktorú máme v meste desaťročia, urobíme čoskoro definitívnu a dobrú bodku pre všetkých,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček.
Košice podľa analýzy stoja pred strategickým rozhodnutím, ktoré môže významne ovplyvniť kvalitu verejných služieb, hospodárenie mesta aj jeho schopnosť reagovať na budúce výzvy. Úspech reformy však nebude závisieť len od legislatívnych zmien, ale predovšetkým od kvality jej implementácie, otvorenej komunikácie s verejnosťou a schopnosti zachovať dôveru obyvateľov v nový model fungovania samosprávy.
Dokument bol spracovaný v rámci projektu „Efektívna správa mesta Košice“ a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Magistrát pripomína, že finálna verzia má byť mestu oficiálne odovzdaná do konca júna.