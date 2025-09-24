< sekcia Regióny
Odborná konferencia poukáže na dôležitosť dobových fotografií
Autor TASR
Považská Bystrica 24. septembra (TASR) - Prezentovanie národopisných fotografií ukrytých v múzeách a pamäťových inštitúciách je hlavným cieľom 28. ročníka trojdňovej (24. - 26. 9.) odbornej konferencie Etnológ a múzeum v Dome kultúry v Považskej Bystrici. Informovala o tom riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová.
Konferencia je výsledkom činnosti etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Tento rok sa uskutoční pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a 130. výročia Národopisnej výstavy československej v Prahe (1895).
Súčasťou konferencie budú dve sprievodné výstavy - Zabudnuté obrazy Považskej Bystrice a Národopisná výstava československá v Prahe.
„Dobové fotografie majú významnú historickú, dokumentačnú a vedeckú hodnotu. Slúžia ako výskumný nástroj etnológom, historikom, antropológom a muzeológom pri výskumnej, výstavnej a edukačnej činnosti,“ informujú organizátori.
Konferenciu pripravili Vlastivedné múzeum Považská Bystrica, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku. Partnerom je mesto Považská Bystrica. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
