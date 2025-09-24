Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Regióny

Odborná konferencia poukáže na dôležitosť dobových fotografií

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Konferencia je výsledkom činnosti etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku.

Autor TASR
Považská Bystrica 24. septembra (TASR) - Prezentovanie národopisných fotografií ukrytých v múzeách a pamäťových inštitúciách je hlavným cieľom 28. ročníka trojdňovej (24. - 26. 9.) odbornej konferencie Etnológ a múzeum v Dome kultúry v Považskej Bystrici. Informovala o tom riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová.

Konferencia je výsledkom činnosti etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Tento rok sa uskutoční pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a 130. výročia Národopisnej výstavy československej v Prahe (1895).

Súčasťou konferencie budú dve sprievodné výstavy - Zabudnuté obrazy Považskej Bystrice a Národopisná výstava československá v Prahe.

„Dobové fotografie majú významnú historickú, dokumentačnú a vedeckú hodnotu. Slúžia ako výskumný nástroj etnológom, historikom, antropológom a muzeológom pri výskumnej, výstavnej a edukačnej činnosti,“ informujú organizátori.

Konferenciu pripravili Vlastivedné múzeum Považská Bystrica, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku. Partnerom je mesto Považská Bystrica. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
.

Neprehliadnite

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?