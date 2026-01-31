< sekcia Regióny
Odborné centrum bude slúžiť pre moderné územné plánovanie a inovácie
Na pôvodnom ÚHA zostane referát architektúry spolu s novozriadeným referátom územného rozvoja.
Autor TASR
Košice 31. januára (TASR) - Nezisková organizácia Creative Industry Košice (CIKE), ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu, rozširuje od budúceho týždňa svoju činnosť o Inštitút Útvaru hlavného architekta (ÚHA) - Ateliér územného plánovania. Ako informujú Košice na svojej webstránke, plniť bude úlohy mestského odborného centra pre územné plánovanie, architektúru a inovatívne formy rozvoja mesta.
Zriadením Inštitútu UHA sa podľa hlavného architekta mesta Petra Kroppa vytvorí odborne spôsobilá organizácia, ktorá umožní spracovanie a aktualizácie nedávno prijatého územného plánu v súlade s legislatívou a zároveň zachováva know-how v mestskej štruktúre. Mesto si bude môcť objednať spracovanie a aktualizácie územného plánu, čím sa znížia náklady a zvýši kvalita výstupov.
Rozšírenie ÚHA o nový inštitút umožní podľa Kroppa efektívnejšie prepojiť kreatívne, výskumné a urbanistické prístupy so strategickým plánovaním. „Zároveň posilní aktivity v kľúčových oblastiach, ako sú napríklad kvalita života v meste, verejný priestor, bývanie, udržateľnosť, zapojenie obyvateľov a inovácie. Cieľom tejto spolupráce je ešte silnejšie prepájať odborné dáta s tvorivými a inovatívnymi prístupmi tak, aby rozvoj mesta vychádzal zo skutočných potrieb jeho obyvateľov,“ skonštatoval Kropp, ktorý je zároveň aj členom Správnej rady CIKE.
CIKE už dlhodobo rozvíja kultúrny a kreatívny priemysel v Košiciach. Funguje ako spojovací článok medzi mestom, výskumnými inštitúciami, univerzitami a obyvateľmi. „Má aj štatút výskumno-vývojovej organizácie zameranej na mesto a jeho obyvateľov. Našou silnou stránkou je systematické mapovanie potrieb ľudí v Košiciach - od kreatívnych profesionálov až po bežných obyvateľov a pretavovanie týchto poznatkov do konkrétnych projektov, politík a riešení pre mestský rozvoj. Pod jeho platformou CXI vznikol prvý mestský inovačný inštitút, ktorý prepája mestské dáta, participáciu, výskum a dizajn služieb a vytvára nástroje na rozhodovanie založené na dátach,“ skonštatovala riaditeľka CIKE Ivana Hanušovská.
Ako doplnila, vďaka získaným synergiám medzi Inštitútom ÚHA a CIKE sa dokážu Košice stať centrom inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov mestského plánovania. V tejto oblasti sa dá dosiahnuť reálna zmena, ktorá v kvalite života umožní Košiciam konkurovať najvyspelejším európskym mestám.
Na pôvodnom ÚHA zostane referát architektúry spolu s novozriadeným referátom územného rozvoja. Dôjde k zrušeniu existujúcich referátov urbanizmu a infraštruktúry, ktorých úlohy prevezme spomenutý Inštitút UHA.
Zriadením Inštitútu UHA sa podľa hlavného architekta mesta Petra Kroppa vytvorí odborne spôsobilá organizácia, ktorá umožní spracovanie a aktualizácie nedávno prijatého územného plánu v súlade s legislatívou a zároveň zachováva know-how v mestskej štruktúre. Mesto si bude môcť objednať spracovanie a aktualizácie územného plánu, čím sa znížia náklady a zvýši kvalita výstupov.
Rozšírenie ÚHA o nový inštitút umožní podľa Kroppa efektívnejšie prepojiť kreatívne, výskumné a urbanistické prístupy so strategickým plánovaním. „Zároveň posilní aktivity v kľúčových oblastiach, ako sú napríklad kvalita života v meste, verejný priestor, bývanie, udržateľnosť, zapojenie obyvateľov a inovácie. Cieľom tejto spolupráce je ešte silnejšie prepájať odborné dáta s tvorivými a inovatívnymi prístupmi tak, aby rozvoj mesta vychádzal zo skutočných potrieb jeho obyvateľov,“ skonštatoval Kropp, ktorý je zároveň aj členom Správnej rady CIKE.
CIKE už dlhodobo rozvíja kultúrny a kreatívny priemysel v Košiciach. Funguje ako spojovací článok medzi mestom, výskumnými inštitúciami, univerzitami a obyvateľmi. „Má aj štatút výskumno-vývojovej organizácie zameranej na mesto a jeho obyvateľov. Našou silnou stránkou je systematické mapovanie potrieb ľudí v Košiciach - od kreatívnych profesionálov až po bežných obyvateľov a pretavovanie týchto poznatkov do konkrétnych projektov, politík a riešení pre mestský rozvoj. Pod jeho platformou CXI vznikol prvý mestský inovačný inštitút, ktorý prepája mestské dáta, participáciu, výskum a dizajn služieb a vytvára nástroje na rozhodovanie založené na dátach,“ skonštatovala riaditeľka CIKE Ivana Hanušovská.
Ako doplnila, vďaka získaným synergiám medzi Inštitútom ÚHA a CIKE sa dokážu Košice stať centrom inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov mestského plánovania. V tejto oblasti sa dá dosiahnuť reálna zmena, ktorá v kvalite života umožní Košiciam konkurovať najvyspelejším európskym mestám.
Na pôvodnom ÚHA zostane referát architektúry spolu s novozriadeným referátom územného rozvoja. Dôjde k zrušeniu existujúcich referátov urbanizmu a infraštruktúry, ktorých úlohy prevezme spomenutý Inštitút UHA.