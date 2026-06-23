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Odborníci a verejnosť budú diskutovať o turizme v Slovenskom krase
Podujatie sa v priestoroch KC Kláštor začne vo štvrtok o 16.00 h. Vzhľadom na kapacitné možnosti je počet účastníkov limitovaný na približne 50 osôb.
Autor TASR
Rožňava 23. júna (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský kras pripravila pre verejnosť diskusné podujatie zamerané na budúcnosť a rozvoj turizmu v regióne. Debata sa bude konať vo štvrtok (25. 6.) popoludní v priestoroch KC Kláštor v Rožňave. TASR o tom za národný park informovala Natália Garanová.
Podujatie Turizmus v Krase má do Rožňavy priniesť sériu odborných aj verejných debát venovaných budúcnosti cestovného ruchu na území NP Slovenský kras a možnostiam jeho rozvoja v súlade s ochranou prírodných hodnôt regiónu. Diskusia bude rozdelená do troch blokov, a to Zodpovedný turista, Skryté klenoty Krasu a Rozvoj turizmu v harmónii s prírodou.
„Účasť na diskusiách potvrdili viacerí zaujímaví hostia, od odborných expertov z oblasti udržateľného turizmu a ochrany prírody až po kľúčových aktérov pôsobiacich v oblasti turizmu na území národného parku. Podujatie je príležitosťou na otvorený dialóg medzi odbornou verejnosťou, návštevníkmi regiónu a miestnymi aktérmi s cieľom spoločne hľadať cesty k zodpovednému rozvoju turizmu v jednom z unikátnych prírodných území Slovenska,“ priblížila Garanová.
Podujatie sa v priestoroch KC Kláštor začne vo štvrtok o 16.00 h. Vzhľadom na kapacitné možnosti je počet účastníkov limitovaný na približne 50 osôb. Registrácia bude prebiehať na mieste od 15.30 h. Podujatie sa koná v rámci projektu financovaného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Podujatie Turizmus v Krase má do Rožňavy priniesť sériu odborných aj verejných debát venovaných budúcnosti cestovného ruchu na území NP Slovenský kras a možnostiam jeho rozvoja v súlade s ochranou prírodných hodnôt regiónu. Diskusia bude rozdelená do troch blokov, a to Zodpovedný turista, Skryté klenoty Krasu a Rozvoj turizmu v harmónii s prírodou.
„Účasť na diskusiách potvrdili viacerí zaujímaví hostia, od odborných expertov z oblasti udržateľného turizmu a ochrany prírody až po kľúčových aktérov pôsobiacich v oblasti turizmu na území národného parku. Podujatie je príležitosťou na otvorený dialóg medzi odbornou verejnosťou, návštevníkmi regiónu a miestnymi aktérmi s cieľom spoločne hľadať cesty k zodpovednému rozvoju turizmu v jednom z unikátnych prírodných území Slovenska,“ priblížila Garanová.
Podujatie sa v priestoroch KC Kláštor začne vo štvrtok o 16.00 h. Vzhľadom na kapacitné možnosti je počet účastníkov limitovaný na približne 50 osôb. Registrácia bude prebiehať na mieste od 15.30 h. Podujatie sa koná v rámci projektu financovaného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.