Odborníci budú hovoriť o domácom násilí a radiť týraným ženám

Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - V Banskej Bystrici budú odborníci v najbližších dňoch hovoriť o domácom a rodovo podmienenom násilí. Tri dni v tomto mesiaci totiž pripomínajú, že pre týranie žien a detí treba šíriť osvetu. TASR o tom za organizátorov informovala Andrea Petrušová.



Ako dodala, pre ľudí budú k dispozícii odborníci z Centra sociálnych služieb v Krupine. Prídu aj zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) z oddelenia sociálnej a krízovej intervencie. Na akcii v rámci projektu Staviame mosty pomoci sa v pondelok 20. novembra zúčastnia aj policajti. Záujemcovia môžu prísť popoludní do nákupného centra v lokalite Trosky v Banskej Bystrici. Rovnako to bude aj v obchodnom centre pri banskobystrickej autobusovej stanici, kde však bude akcia trvať do piatka 24. novembra. Hovoriť budú napríklad o tom, že obete nemôžu byť z podpory a pomoci vylúčené na základe rasy, národnosti, zdravotného obmedzenia, veku, sexuálnej orientácie, presvedčenia či náboženstva. Zároveň chcú organizátori podujatím skvalitňovať poskytovanie odbornej pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie na svojich deťoch.



Petrušová podotkla, že tri novembrové dni majú spoločnosti pripomínať, že každé dieťa si zaslúži detstvo bez násilia. Sú to 18. november, ktorý je Európskym dňom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Medzinárodný deň práv dieťaťa.



Projekt Staviame mosty pomoci sa zameriava na obete domáceho a rodovo podmieneného násilia a bude trvať do konca apríla nového roka. Stojí za ním centrum sociálnych služieb z Krupiny, ktoré v spolupráci s BBSK získalo prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu. "Krupinské centrum sociálnych služieb je akreditovaným poskytovateľom pomoci obetiam. Má niekoľko pobočiek po celom kraji a robí sociálne poradenstvo. Má aj denný stacionár, núdzové bývanie či iné špecializované sociálne poradenstvo," povedala Anna Surovcová, ktorá ho vedie.