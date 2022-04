Odborníci budú skúmať kvalitu životného prostredia vo Veľkom Šariši

Veľký Šariš 7. apríla (TASR) - Najbližších šesť mesiacov bude tím odborníkov skúmať stav a kvalitu životného prostredia Veľkého Šariša a vytvárať odporúčania pre ekologickejšie a udržateľnejšie plánovanie. Podľa radnice budú prvým mestom na Slovensku, ktoré bude mať dokument o tejto problematike prepojený na ďalšie disciplíny a vypracovaný participatívnym spôsobom, teda so zapojením verejnosti.



Výsledný dokument o Miestnom územnom systéme ekologickej stability s pridanou spoločenskou hodnotou (MÚSES+) ponúkne opatrenia na posilnenie environmentálnych hodnôt mesta.



Ako tvrdí radnica, mesto už dlhšie naráža na problém zvýšenej frekvencie automobilovej dopravy. V bezprostrednej blízkosti mesta sa stavia severný obchvat Prešova, ktorý bol ľuďmi dlho žiadaný, no prináša podľa radnice aj nezamýšľané negatívne dosahy pre lokálnu prírodu. Nezanedbateľnou výzvou je pre samosprávu aj rastúci počet obyvateľstva spojený s rozsiahlou výstavbou domov. Mesto zároveň čelí globálnej klimatickej kríze.



Projekt sa zameriava predovšetkým na prírodu, no neopomína ani turizmus, územný rozvoj a skúsenosti ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu a rozvoju mesta a regiónu, pričom zohľadňuje ich potreby a požiadavky. Mesto na projekt vyčlenilo 70.000 eur z celkového rozpočtu na environmentálnu kompenzáciu 1,8 milióna eur.



Na účely spracovania dokumentu bol vytvorený tím odborníkov z oblastí ekológie, geografie, urbanizmu, cestovného ruchu, sociológie a ďalších disciplín. Súčasťou tímu sú aj zástupcovia lokálnych združení a organizácií.



"Cieľom tohto projektu je ponúknuť spôsob, ako sa vyrovnať s vplyvom rýchlostnej cesty a spoločne lepšie žiť. Podariť by sa to malo práve zohľadnením zložitých vzťahov, ktoré sú prítomné medzi krajinou, ľuďmi a mestom a ich integrovaním do systému MÚSES," hovorí vedúca projektu za sekciu participácie a komunikácie s verejnosťou Lýdia Grešáková z občianskeho združenia Spolka.



Verejné začatie projektu sa uskutoční 1. mája počas slávnostného otvorenia sezóny na hrade Šariš. Tím MÚSES+ Veľký Šariš plánuje taktiež realizovať viaceré participatívne aktivity, verejné prezentácie či výstavu. Celkové výsledky projektu budú verejnosti prezentované koncom roka 2022.