Odborníci diskutovali o ochrane jaskýň
Uškodiť im môže aj vysoká návštevnosť.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. novembra (TASR) - V Cikkerovej sieni v historickej radnici v Banskej Bystrici sa v stredu konala konferencia o sprístupnených jaskyniach na Slovensku. Odborníci diskutovali o ochrane jaskýň, turizme či vplyve klimatickej zmeny na zaľadnenie. Podujatie organizovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.
Na konferencii sa zúčastnilo približne 70 odborníkov zo ŠOP, Správy slovenských jaskýň (SSJ), zástupcovia rezortu cestovného ruchu, akademickej obce i hostia zo správy jaskýň v Českej republike. Diskutovalo sa o turizme, ochrane jaskýň a miestnych ekosystémov, zaľadnení a mnohých ďalších témach.
V správe SSJ je v súčasnosti 13 sprístupnených jaskýň, ktoré z pohľadu ochrany čelia viacerým výzvam. Jednou z nich je i návštevnosť, ktorá môže byť i negatívnym faktorom. „Máme citlivé jaskyne, kde je potrebné ustrážiť počet návštevníkov. Stanovili sa presné limity, početnosť skupín, časový rozdiel, aby sa jaskyňa samoreguláciou vyrovnala so zmenami, ktoré spôsobia návštevníci,“ uviedol pre TASR vedúci úseku ochrany jaskýň SSJ Pavel Bella.
Príkladom, keď vysoká návštevnosť môže negatívne ovplyvniť samotnú jaskyňu, je napríklad Ochtinská aragonitová jaskyňa. Veľké množstvo ľudí v jej podzemných priestoroch totiž môže zmeniť klímu, teplotu či množstvo oxidu uhličitého. „Môže to viesť k tomu, že ak by bola nadmerná návštevnosť, mohla by sa narušiť prirodzená tvorba aragonitu, a takisto ku korózii existujúcich foriem aragonitu,“ vysvetlil Bella.
Pri ochrane jaskýň je potrebné sledovať aj vodné toky na povrchu a okolie, aby nedošlo k narušeniu hydrologického režimu. Znečistenie jaskýň vodou zvyšuje napríklad poľnohospodárska činnosť, a to najmä na juhu Slovenska, či rozvoj turizmu, napríklad v Demänovskej doline. Veľkou výzvou z pohľadu ochrany jaskýň je v ostatnom období klimatická zmena. Tá ovplyvňuje najmä ľadové jaskyne, ktorých bolo na Slovensku ešte pred niekoľkými desaťročiami približne 40. „Teraz sa robia nové prieskumy a ľadová výplň začína ubúdať. Viaceré trvalo zaľadnené jaskyne sú už len sezónne,“ doplnil Bella s tým, že výrazne sa tento jav prejavil aj v sprístupnenej Demänovskej ľadovej jaskyni, kde ľad nedávno úplne zmizol.
Z pohľadu turizmu dosahujú sprístupnené jaskyne na Slovensku v ostatnom období pomerne stabilnú návštevnosť. „Posledné roky po pandémii sa návštevnosť pohybuje vyše 400.000 návštevníkov počas roka. Najnavštevovanejšou jaskyňou je už niekoľko rokov Belianska jaskyňa, v tesnom závese za ňou je Demänovská jaskyňa slobody. Pokiaľ sa bavíme o dennej návštevnosti, tak im konkuruje Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je otvorená kratšie obdobie,“ uviedla manažérka prevádzkovej a obchodnej činnosti SSJ Ľubica Nudzíková.
V rámci rozvoja turizmu a infraštruktúry sprístupnených jaskýň má Slovensko podľa ŠOP výrazný investičný dlh, štátni ochranári sa však snažia pracovať na ich obnove. „Naposledy sa ukončila modernizácia osvetlenia a zábradlí v Demänovskej jaskyni slobody. Máme pripravených niekoľko projektov, ktoré by sme chceli predložiť, v sume viac ako sedem miliónov eur,“ priblížil riaditeľ ŠOP Roman Fajth. Ako dodal, projekty sa týkajú asi piatich sprístupnených jaskýň, medzi nimi napríklad jaskyne Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku.
