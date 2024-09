Odborníci diskutovali v Prešove o digitálnej transformácií regiónu

Prešov 20. septembra (TASR) - Digitálna transformácia regiónu a priblíženie digitalizácie výroby a verejnej správy bolo cieľom podujatia IPC+FVT TOUR, ktoré sa uskutočnilo v piatok v Prešove. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Inovačného partnerského centra Prešov Jozef Šimko, podujatie má spájať biznis, akadémiu, verejnú správu aj neziskový sektor.



"Predávať by si mali medzi sebou know-how. Cieľom a výsledkom by mal byť funkčný ekosystém, z ktorého vyplynú úspešné startupy v našom regióne," dodal Šimko.



Podujatie zorganizovalo Inovačné partnerské centrum (IPC) v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Fakultou výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach (FVT TUKE) so sídlom v Prešove.







FVT TUKE je jedinou technicky orientovanou fakultou v PSK. "Hlavne prostredníctvom digitalizačných hubov ponúkame služby, ktoré slúžia na digitalizáciu malých a stredných podnikov, ako aj verejnej správy. Toto je hlavný smer participácie TUKE v tejto oblasti. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou je, samozrejme, vzdelávanie a výskum," uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy TUKE Ján Piteľ.



Súčasťou programu bolo aj predstavenie Fakulty výrobných technológií a Katedry priemyselného inžinierstva a informatiky, ako aj diskusia o príležitostiach digitalizácie pre firmy a verejnú správu. Účastníci mali tiež možnosť navštíviť laboratóriá zamerané na priemysel 4.0, identifikačné technológie, umelú inteligenciu, elektrotechniku, mechatroniku, kybernetiku a riadiace a informačné systémy.