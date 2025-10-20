< sekcia Regióny
Odborníci diskutujú o budúcnosti kultúrnych domov na Slovensku
Prvý deň konferencie priniesol pohľad na architektonické a programové inovácie kultúrnych domov, ich vizuálnu identitu a vzťah s publikom.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. októbra (TASR) - V Robotníckom dome v Banskej Bystrici sa v pondelok začala dvojdňová odborná konferencia pod názvom Domy kultúry - monumenty doby?, ktorá sa zameriava na budúcnosť kultúrnych domov. Diskutujú na nej odborníci zo Slovenska i zahraničia o architektonických a programových inováciách až po ich financovanie, technické zabezpečenie a vzdelávanie pracovníkov v kultúre. Informovala o tom samospráva.
„Konferencia vytvára platformu na výmenu skúseností medzi jednotlivými samosprávami, hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa získavania finančných možností na ich obnovu či personálne zabezpečenie. Je to zároveň priestor diskutovať o inováciách a najmä vzájomne sa inšpirovať,“ konštatoval na sociálnej sieti tamojší primátor Ján Nosko.
Konferencia sa koná pod záštitou Slovenskej komory architektov a patrí do série akcií, ktorými si mesto pripomína 100. výročie založenia Robotníckeho domu, ktorý je dnes moderným a pulzujúcim kultúrnym centrom.
„Keď sme Robotnícky dom v roku 2015 zrekonštruovali, naším hlavným cieľom bolo vrátiť doň život. Som rád, že sa to podarilo. Dnes je dôkazom, že to nie je len budova, ale živý, moderný, kultúrny priestor, ktorý využívajú všetky komunity. Verím, že jeden z najstarších kultúrnych stánkov v našom meste bude naďalej žiť a bude v ňom pulzovať dobrá atmosféra,“ dodal Nosko.
Prvý deň konferencie priniesol pohľad na architektonické a programové inovácie kultúrnych domov, ich vizuálnu identitu a vzťah s publikom. V utorok (21. 10.) sa účastníci zamerajú na praktické výzvy prevádzky, ako sú financovanie, technické zabezpečenie, personálne otázky či vzdelávanie kultúrnych pracovníkov.
