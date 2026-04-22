Odborníci na konferencii diskutovali o budúcnosti onkológie
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Medzinárodná konferencia Vizionári na tému Komplexné onkologické centrum (CCC) v pondelok (20. 4.) zhromaždila odborníkov z nemocníc, výskumných ústavov, zo zdravotných poisťovní aj zástupcov ministerstva zdravotníctva. Jej hlavnou témou boli konkrétne kroky potrebné na vybudovanie CCC a komplexnej onkologickej infraštruktúry (CCI) na Slovensku, ktorá by pacientom zaručila starostlivosť porovnateľnú s najlepšími európskymi centrami. TASR o tom informovala Zuzana Andrášová z Národného onkologického ústavu (NOÚ).
Riaditeľ pre kvalitu a akreditáciu v Organizácii európskych onkologických inštitútov (OECI) Simon Obers ozrejmil, že pacienti liečení v akreditovaných CCC majú o desať percent vyššiu šancu na prežitie v porovnaní s ostatnými onkologickými pacientmi. „Som presvedčený, že tento pozitívny trend čaká aj pacientov na Slovensku,“ uviedol v súvislosti s víziou vytvorenia CCC v Bratislave, ktorú predstavil riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher a projektová líderka Mária Pourová. „Motivácia, prečo sa NOÚ spolu s partnermi chce stať CCC, je v prvom rade pacient. Cieľom je skrátiť cestu pacienta, aby vedel, kam má ísť, a aby sme ho efektívnejšie liečili,“ zdôraznil Alscher.
Pourová priblížila dve kľúčové vrstvy projektu, a to klinickú - zahŕňajúcu starostlivosť o pacienta ruka v ruke s vedou a výskumom - a procesno-organizačnú, v rámci ktorej sa budú merať a vyhodnocovať indikátory kvality. Okrem NOÚ sú súčasťou aj Univerzitná nemocnica Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný ústav detských chorôb, Biomedicínske centrum SAV, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Slovenská zdravotnícka univerzita. „Hlavný zmysel tejto siete je pokryť celú šírku starostlivosti o pacientov a byť rovnocenným partnerom pre zahraničné inštitúcie,“ vysvetlila Bela Mriňáková z Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Európsky rozmer projektu priblížila koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov NOÚ Soňa Čierniková, ktorá na konferencii predstavila Európsky plán boja proti rakovine. „Vnímame obrovské benefity vzájomného networkingu - nielen čo sa týka osobných návštev zahraničných expertov, ale aj vytvárania implementačnej siete. To prinesie obrovský posun v prístupe k výskumu, ku klinickým štúdiám a k zdieľaniu best practice,“ uviedla. Osobitne vyzdvihla úlohu pacientov v celom procese.
Podporu projektu potvrdil aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Štofko. „CCC má potenciál znížiť počet odvrátiteľných úmrtí. Dôležité bude zachovať kontinuitu a zabezpečiť stabilné financovanie.“
Generálny riaditeľ štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matúš Jurových oznámil konkrétny krok zo strany poisťovne - podpora pacientov s kolorektálnym karcinómom a karcinómom prsníka v rámci pilotného projektu multidisciplinárnych tímov (MDT), ktorý bude prebiehať na štyroch pracoviskách na Slovensku.
Do pilotného projektu budú zapojené štyri onkologické ústavy. Konkrétne Národný onkologický ústav Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, Východoslovenský onkologický ústav Košice a Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica v súčinnosti s Mammacentrom sv. Agáty.
Výhodu projektu VšZP vidí v tom, že vďaka štandardizovaným diagnostickým a liečebným postupom získa zdravotná poisťovňa lepšiu predikovateľnosť nákladov. Pri úhrade sa totiž nebudú sledovať iba jednotlivé výkony, ale aj ich logická postupnosť a časové rozvrhnutie, ozrejmila.
