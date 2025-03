Odborníci na Prešovskej univerzite diskutovali o výzvach v turizme

Prešov 26. marca (TASR) - Udržateľnosť ako konkurenčná výhoda v cestovnom ruchu bola témou konferencie, ktorá sa uskutočnila v stredu na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Mária Dudová - Bašistová, priniesla priestor na diskusiu odborníkov v rámci tém, ktoré ponúkli študentom pohľad do budúcnosti aj skrz výzvy, ktoré sa v otázke cestovného ruchu vynárajú.



„Chceli sme priniesť tému, dôležitú a pálčivú, aj na univerzitu, ktorá sa hrdí tým, že je zelená,“ uviedol prorektor pre stratégiu a marketing PU Peter Adamišin a pripomenul, že konferencia prebieha v budove Vysokoškolského areálu (VŠA), ktorá aktuálne prechádza procesom rozsiahlej rekonštrukcie, a to aj za účelom posunúť sa v otázke životného prostredia.



Program tvorili odborné prednášky a dve panelové diskusie, ktoré sa zamerali na témy spojené s udržateľnosťou v HoReCa sektore.



Podľa spoluorganizátorky konferencie a zakladateľky organizácie Planet Lover Alexandry Madrovej, cieľom konferencie bolo riešiť reálne výzvy a príležitosti udržateľnosti v cestovnom ruchu a v gastronómii.



„Konferencia chcela s ohľadom na udržateľnosť cestovného ruchu priniesť nielen poznatky, ale aj poskytnúť zážitky či priniesť nové nápady, ktoré by bolo možné aplikovať do praxe,“ povedala Madrová.



PU podľa Dudovej - Bašistovej vníma potrebu posúvať sa vpred v problematike udržateľnosti. Medzi študentmi napríklad prebehol v minulosti výskum, ktorý zisťoval ich vnímanie potreby „ozelenenia“, postoj k udržateľným princípom i pohľad na tradičné verzus inovatívne prístupy v otázke zdravého životného prostredia.



„Dôkazom aktívneho prístupu zo strany univerzity je aj zaradenie nových študijných programov do ponuky Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU. Ide o študijné programy Zelená ekonomika a podnikanie a Ekonomika a manažment v udržateľnom inovatívnom priemysle,“ povedala Dudová - Bašistová.



„Konferencia bola priestorom, kde sa stretli odborníci z verejného sektora a biznisu s odborníkmi z akademického prostredia. Platforma priniesla skúsenosti odborníkov a lídrov zo sféry udržateľného turizmu, taktiež i praktické riešenia a reálne príklady, ktoré sú v hotelierskej a gastro praxi funkčné,“ dodala hovorkyňa univerzity.



Konferenciu organizovala organizácia Planet Lover v spolupráci so Slovakia Travel a PU.