Odborníci: Nebojte sa sviatky prežiť po svojom
Približne 50 až 60 percent pacientov psychiatrickej ambulancie vo Svidníku tvoria ľudia s depresívnymi a úzkostnými poruchami, čo zodpovedá ich najčastejšiemu výskytu v populácii.
Autor TASR
Svidník 22. decembra (TASR) - Vianoce otvárajú aj tiché témy duševného zdravia. Nebojte sa sviatky prežiť po svojom, radia odborníci z psychiatrickej ambulancie vo Svidníku. Ako TASR informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková, psychiatrická ambulancia vo Svidníku sa v poslednom období stretáva so zvýšeným počtom pacientov, ktorí majú zhoršené poruchy nálady a úzkosti.
„Vianočné obdobie býva pre mnohých ľudí náročnejšie, najmä pre tých, ktorí majú sklon k depresii. Ide o kombináciu psychologických, sociálnych aj biologických faktorov. Sviatky často zvýrazňujú absenciu blízkych ľudí, partnera či rodiny alebo stratu tých, ktorí už nie sú medzi nami. Smútok, ktorý je počas roka zvládnuteľný, sa môže prehĺbiť. Stretnutia s rodinou môžu otvárať staré konflikty, nevyriešené vzťahy či traumy z minulosti. Výdavky, darčeky a sociálne siete môžu posilňovať pocit nedostatočnosti či zlyhania,“ vysvetlil Pavol Balasič, primár psychiatrickej liečebne a lekár psychiatrickej ambulancie Nemocnice Penta Hospitals Svidník.
Primár podotýka, že Vianoce nemusia byť „dokonalé“. „Nemali by sme sa báť prežiť ich po svojom. Nie je povinné zúčastniť sa na všetkých stretnutiach, zostávať tam, kde vám psychicky nie je dobre. Produktívnymi faktormi, ktoré pomáhajú neprehlbovať smútok či depresiu, sú fyzická aktivita, pravidelný spánok a obmedzenie alkoholu,“ dodáva Balasič.
Približne 50 až 60 percent pacientov psychiatrickej ambulancie vo Svidníku tvoria ľudia s depresívnymi a úzkostnými poruchami, čo zodpovedá ich najčastejšiemu výskytu v populácii. Počas vianočných sviatkov sa stav pacientov často zhoršuje. „Často sa stretávame so zhoršením porúch nálady a úzkostí počas vianočného obdobia - a rovnaké je to aj tento rok,“ hovorí Emília Olejárová, psychiatrička svidníckej ambulancie.
Pred Vianocami však pociťujú zhon, stres a tlak z očakávaní aj ľudia, ktorí počas roka vôbec nemusia trpieť úzkosťami. Lekárka psychiatrickej ambulancie odporúča plánovať dopredu a nastavovať si realistické očakávania, vytvoriť si rozpočet a dodržiavať ho, udržiavať sociálne kontakty, sústrediť sa na zmysel sviatkov namiesto materiálnych hodnôt, využívať jednoduché techniky všímavosti (sústredenie sa na prítomný okamih) a nezabúdať na pohyb.
Psychiatrická ambulancia funguje vo svidníckej nemocnici od marca tohto roka. Za ten čas tam odborníci zrealizovali vyše 900 vyšetrení. Ambulancia sa venuje diagnostike a liečbe všetkých duševných porúch - od depresívnych a úzkostných porúch až po psychotické poruchy ako schizofrénia či závislosti. Je súčasťou kontinuálnej starostlivosti, ktorú v regióne od roku 2016 zabezpečuje psychiatrická liečebňa svidníckej nemocnice.
