Bratislava 12. júna (TASR) – Odborníci neevidujú v Bratislavskom kraji zvýšený výskyt kliešťov v porovnaní s minulými rokmi. Pre TASR to potvrdila Veronika Rusňáková Tarageľová z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Šíriace sa správy o tom, že kliešťov je v tomto roku viac, sú podľa nej spôsobené pravdepodobne zvýšenou návštevnosťou lesov a lesoparkov, kde ľudia prichádzajú do styku s kliešťami častejšie. "Takisto sa o kliešťoch viac hovorí v médiách, takže ľudia ich viac evidujú," podotkla.



Evidentný je podľa nej posun kliešťov do vyšších nadmorských výšok, ako aj do miest. Tento trend však odborníci zaznamenávajú už viac rokov. "Pokiaľ ide o prevalenciu kliešťov nakazených boréliami (borrelia burgdorferi sensu lato), takisto sme nezaznamenali nárast infikovaných kliešťov. V závislosti od lokality a typu habitatu sa pohybuje prevalencia infikovaných kliešťov v Bratislavskom kraji v rozmedzí desiatich až 30 percent,“ spresnila Rusňáková Tarageľová.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava od začiatku roka 2021 eviduje dva prípady lymskej boreliózy. V roku 2020 bolo v Bratislavskom kraji nahlásených 100 ochorení, z toho bolo 42 mužov a 58 žien (u detí do 15 rokov bolo nahlásených 28 ochorení). "Prípady boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja, pričom najviac ochorení bolo evidovaných v mesiaci jún. Ochorenia si vyžiadali hospitalizáciu v troch prípadoch," priblížila pre TASR hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.



Prípady kliešťovej encefalitídy doposiaľ v tomto roku RÚVZ Bratislava neeviduje. V roku 2020 boli zaznamenané dva prípady. "Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a pozitívneho sérologického vyšetrenia. Obidvaja pacienti boli hospitalizovaní a z ochorenia sa vyliečili," spresnila hovorkyňa.