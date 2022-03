Odborníci: Obce a mestá nemajú často zabezpečenú sieť z internetu

Bratislava 1.marca (Teraz.sk) - Obce a mestá nemajú často zabezpečenú sieť z internetu, chýba im firewall, alebo sa spoliehajú na amatérske riešenia. Poukazuje na túto skutočnosť spoločnosť Alison Slovakia na základe skúseností. V súčasnej napätej situácii preto ponúka pomoc primátorom a starostom, keďže sú ako štatutári zodpovední za kybernetick bezpečnosť.



V súvislosti s krízovou situáciou v regióne a kybernetickými útokmi je ohrozená celá verejná správa, ale mimoriadne zraniteľné sú obce a mestá, ktoré zanedbali kvalitné bezpečnostné riešenie. Či už to bol nepostačujúci finančný a personálny kapitál, alebo nedôslednosť, množstvo obcí a miest je nechránených. Najväčšie ohrozenie samosprávy, podľa expertov z Alisonu, predstavujú prieniky do siete, akými sú ransomvérový útok, kompromitácia informácií a dát alebo útoky tretích strán. Viac ako 80 percent úspešných útokov je realizovaných mailom, čiže spôsobené správaním používateľa, ktorý kliká na škodlivé prílohy. Jednou z priorít samosprávy by preto malo byť teraz varovanie zamestnancov, dôsledná kontrola dodávateľov a bezpečné zálohovanie.



Efektívnym manuálom je zoznam Preventívnych opatrení v záujme maximálneho zvýšenia odolnosti voči kybernetickým bezpečnostným incidentom vydaných ako súčasť Varovania NBU pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu