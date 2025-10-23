< sekcia Regióny
Odborníci podpísali deklaráciu o podpore mamografického skríningu
Konferencia sa zamerala na súčasný stav, výsledky, kvalitu a výzvy skríningu rakoviny prsníka v SR.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Odborníci vo štvrtok podpísali Deklaráciu o podpore organizovaného mamografického skríningu. Vyjadrili v nej spoločný záujem o posilnenie kvality a dostupnosti skríningového vyšetrenia. Zároveň potvrdili spoločné odhodlanie pokračovať v rozvoji skríningového programu a v uplatňovaní postupov v súlade s európskymi odporúčaniami a princípmi medicíny založenej na dôkazoch. Deklaráciu podpísali účastníci odbornej konferencie s názvom Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2024, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. Jej organizátormi boli Národný onkologický inštitút (NOI) a Ministerstvo zdravotníctva SR.
Konferencia sa zamerala na súčasný stav, výsledky, kvalitu a výzvy skríningu rakoviny prsníka v SR. Odborníci poukázali napríklad na nedostatočné úhrady za skríningovú mamografiu, ktoré nepokrývajú reálne náklady spojené s kvalitou, technickými požiadavkami a personálnym zabezpečením výkonu.
Apelujú preto na štát, aby vytvoril stabilné a spravodlivé finančné podmienky, ktoré umožnia udržať kvalitu a dostupnosť skríningových pracovísk. „Primerané financovanie a štátna podpora systému organizovaného skríningu sú nevyhnutné už dnes, pretože sú základným predpokladom pre udržanie kvality, stabilitu a rozšírenie dostupnosti skríningových mamografických pracovísk v jednotlivých regiónoch Slovenska,“ podotkli.
Štát by mal tiež podľa nich podporovať národné skríningové programy ako kľúčový nástroj na zlepšovanie zdravia obyvateľstva pomocou investícií zo štátneho rozpočtu do kvalitnejšieho, dostupnejšieho a udržateľného zdravotného systému prevencie.
Ďalšou výzvou podľa odborníkov zostáva posilniť dôveru žien v systém a zabezpečiť zvýšenie účasti na mamografickom skríningu. „Nevyhnutná je však spolupráca všetkých - štátu, zdravotných poisťovní, gynekológov, všeobecných lekárov, rádiológov, genetikov, onkológov, pacientskych organizácií ako aj médií. Len spoločným úsilím možno docieliť, aby sa mamografický skríning stal u žien prirodzenou súčasťou starostlivosti o svoje zdravie,“ skonštatovali.
