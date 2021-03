Odborníci pomôžu na linkách duševnej pomoci aj cez veľkonočné sviatky

Košice 30. marca (TASR) – Linky duševnej pomoci Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice pomáhajú pacientom a ľuďom s problémami od roku 1989. Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa takýchto ľudí obracia na odborníkov čoraz viac. Aj preto počas veľkonočných sviatkov, od piatka do nedele (2. - 4. 4.), budú linky k dispozícii 24 hodín denne. Informovala o tom Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia nemocnice.



Sviatočné obdobia patria medzi najzáťažovejšie a v takom čase najviac telefonujú osamelí a izolovaní ľudia, prípadne pozostalí, ktorí stratili svojich blízkych. Aj minulé Vianoce potvrdili, že zložitá situácia mimoriadne dolieha na duševné zdravie množstva obyvateľov. Odborníci preto pomôžu aj prostredníctvom dôverných telefonátov.



Po Vianociach podľa UNLP začali rýchlo pribúdať pacienti s psychiatrickými problémami a situácia sa postupne zhoršovala. Príčinou boli prísnejšie obmedzenia, nárast úmrtí v rodinách a napätie v domácnostiach i v spoločnosti rástlo. "Začali nám pribúdať aj pacienti s psychickými komplikáciami v rámci postcovidového syndrómu - s úzkosťami, depresiami, nespavosťou, stratou koncentrácie, poruchami pamäti," opisuje situáciu na I. psychiatrickej klinike jej prednosta Jozef Dragašek. Oklieštené pravidlá fungovania v spoločnosti počas pandémie pripravili pacientov o možnosti kompenzácie nadmernej stresovej záťaže a problémy sa u nich len prehlbujú. "Podobne ako u workoholikov na dovolenkách dochádza k zvýrazneniu psychických aj telesných prejavov úzkosti až po uvoľnení nadmerného stresu," vysvetlil Dragašek.



Počas druhej vlny pandémie sa pracovisko v rámci obmedzenia poskytovania zdravotnej starostlivosti venovalo hlavne akútnym a život ohrozujúcim stavom, teda najzávažnejším duševným poruchám, ktorých riešenie neznieslo odklad. Obmedzené bolo aj poskytovanie psychoterapeutických výkonov, pracovnej a inej podpornej terapie. "V súčasnosti postupne obnovujeme plný rozsah terapeutických výkonov. Naše pracovisko ponúka rozšírené kapacity pre ambulantné psychiatrické aj psychologické vyšetrenia, konzultácie, znovu funguje aj denný psychiatrický stacionár. Na lôžkovej časti rozširujeme poskytovanie odbornej aj ambulantnej starostlivosti okrem akútnych stavov aj o pacientov s úzkostnými, neurotickými, stresom podmienenými poruchami so zreteľom na aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia," doplnil prednosta.



Odborníci na linkách ponúkajú ľuďom duševnú podporu, upokoja emócie, dodajú nádej, upriamia pozornosť na pozitívne stránky života a zlepšia náladu. "Cieľom je ventilácia a odreagovanie emócií. Klientovi pomáhame zorientovať sa v problematike a zapájame jeho vlastné zdroje zvládania. Následne ponúkame možnosti riešenia problému, prípadne priame odborné usmernenie. Ak treba, poskytneme kontakty na odborníkov z oblasti duševného zdravia," priblížil prednosta II. psychiatrickej kliniky UNLP Ivan Dóci. Linky pomoci ponúkajú riešenie aj na úzkostné stavy.



Linka nádeje I. psychiatrickej kliniky má číslo 055/644-1155 a Linka dôvery II. psychiatrickej kliniky 055/622-2323. V piatky a počas víkendov fungujú nonstop. V bežné dni od pondelka do štvrtka funguje v čase 7.30 - 19.30 h v párnom týždni linka nádeje a v nepárnom týždni linka dôvery. Sú spoplatnené ako telefonát na pevnú linku.