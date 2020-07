Odborníci skúmali Slnečné jazerá, odporučili, ako zlepšiť ich čistotu

Senec 28. júla (TASR) - Odborníci z firmy, ktorá sa zaoberá komplexnými riešeniami zberu priestorových dát, detailne preskúmali Slnečné jazerá v Senci za pomoci inovatívnych technológií a odporučili mestu, ako zlepšiť ich čistotu. Mesto Senec o tom informuje na sociálnej sieti.



"Zistili, že na Slnečných jazerách nie je v sedimentoch veľké množstvo organických látok, čomu mohlo pomôcť aj bakteriálne čistenie aplikované v ostatných rokoch. Sedimenty sa tu skladajú najmä z ílov a jemného piesku," uviedla senecká samospráva. Aj ťažba štrku, ktorá podmienila vznik Slnečných jazier, bola obmedzená práve ílom, ktorý sa nachádza v podloží a spolu s jemným pieskom aj medzi vrstvami štrku. "Práve ílovité sedimenty spôsobujú zakalenie vody najmä na prvom jazere. Týchto sedimentov je 250.000 až 300.000 metrov kubických. Toto množstvo by po vyťažení bolo potrebné odviezť nákladnými autami," uviedlo mesto.



Najefektívnejším odporúčaním je podľa odborníkov prehĺbenie za súčasného odstraňovania sedimentov, ktoré sa dajú použiť ako materiál na dopravné stavby, rekultivácie či rozšírenie ostrova. Ďalšími odporúčaniami sú aj napríklad vyhĺbenie prepojovacieho kanálu pod vodou medzi prvým a druhým a tiež medzi tretím a štvrtým jazerom, aby sa zvýšila cirkulácia vody. Riešením môžu byť aj zelené plávajúce ostrovčeky, ktoré majú čistiacu funkciu a zabraňujú zvyšovaniu teploty vody. Taktiež preoranie brehov jazera pod vodnou hladinou, pre zlepšenie spojenia vody v jazere s podzemnou vodou.



"Výsadba líniovej vegetácie, najmä kríkov, ktorá zadrží dažďovú vodu s materiálom z povrchu svahu. Trstinová a rákosová vegetácia v plytkých brehoch. Obmedzenie nadmerného prikrmovania rybármi či prevencia vzniku organických sedimentov," menuje ďalšie možné opatrenia mesto.



Slnečné jazerá majú aktuálne podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Ešte pred spustením tohtoročnej letnej sezóny na jazerách sa objavili výsledky kvality vôd v Európe zverejnené Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Európskou komisiou (EK). Tie označili kvalitu vody v Slnečných jazerách za nevyhovujúcu.



"Hodnotenie kvality vody podľa Európskej komisie sa riadi priemerom výsledkov za posledných päť rokov. Najhoršie výsledky mala voda na Slnečných jazerách v roku 2016. Niektoré ukazovatele prekročili povolenú hranicu. Správa cestovného ruchu Senec preto začala s aplikáciou baktérií, ktoré pomáhajú jazerá čistiť," vysvetlilo v júni mesto Senec. Výsledky roka 2016 sú podľa samosprávy stále zarátané do vzorca výpočtu kvality vody na Slnečných jazerách a zhoršujú ho. Poukazuje tiež na to, že vzorky sa odobrali tesne po skončení sa sezóny v roku 2016, keď bola voda po návale turistov a vplyvom teplého počasia v najhoršom stave.



Mesto Senec v júni deklarovalo, že súčasná kvalita vody v Slnečných jazerách je vyhovujúca. To následne potvrdil aj ÚVZ SR, ktorý realizoval odber vzoriek vody.