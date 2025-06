Odborníci reagujú na vyhlášku, ohrozí podľa nich inovatívnu liečbu

Bratislava 19. júna (TASR) - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ohrozí inovatívnu liečbu detí s rakovinou. Upozornili na to odborníci, ktorí v rámci dvojdňového podujatia s názvom 4. workshop pediatrickej onkológie a hematológie strednej a východnej Európy hovoria v Bratislave o inovatívnej liečbe detských onkologických pacientov. Vyhláška mení podmienky vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia.



„Je nesmierne frustrujúce, keď lekár lieči pacienta, vzdeláva sa, vie o tom, čo je inovatívna liečba, a potom narazí na to, že nemôže pacientovi takú liečbu predpísať. Takže ja dúfam, že sa to nejako vyrieši a že vyhláška nepôjde do platnosti,“ uviedla pre TASR prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb Alexandra Kolenová.



Ako priblížila, pre vyhlášku by slovenskí lekári nemali prístup k inovatívnym liekom na rakovinu, čo by ich podľa nej limitovalo pri liečbe a malo by dosah na život pacientov. Podotkla, že na Slovensku ochorie ročne na rakovinu asi 200 detí a približne jedna tretina z nich potrebuje inovatívnu liečbu. „Čiže ja si myslím, že náš systém by to až tak nezaťažilo,“ skonštatovala.



Riaditeľ onkológie v Detskej nemocnici vo Filadelfii (Children´s Hospital of Philadelphia) Stephen Patrick Hunger doplnil, že je stále dosť významné percento detských pacientov, ktorých bez inovácií a pokroku nemožno zachrániť. „Prajem slovenským lekárom, aby mohli vyliečiť čo najviac pacientov s agresívnym typom rakoviny, lebo ak existuje účinná liečba a detský onkológ ju nemôže využiť na záchranu dieťaťa, je to neuveriteľne smutné a frustrujúce,“ dodal.



Na expertnom podujatí sa zúčastňuje 70 lekárov, takmer rovnaký počet zdravotných sestier a desať psychológov. Workshop sa v Bratislave koná už štvrtýkrát a je jedným z najdôležitejších stretnutí odborníkov na liečbu a starostlivosť o deti s rakovinou v rámci európskych krajín. V programe podujatia, ktoré sa koná od štvrtka do piatka (20. 6.), prednášajú experti z USA, Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Holandska, Lotyšska a zo Slovenska. Ako účastníci pricestovali aj lekári, sestry a psychológovia zo Slovinska, z Nemecka, Chorvátska a Ukrajiny.



Rezort zdravotníctva navrhuje zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. MZ poukázalo na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varovali, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom.