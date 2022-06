Odborníci sa zaoberali dosahom pandémie na duševné zdravie

Prešov 28. júna (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 výrazne otvorila otázky duševného zdravia a jeho porúch. Zhodli sa na tom účastníci konferencie s názvom Čo (ne)priniesla pandémia? Prevencia a riešenia v oblasti užívania psychoaktívnych látok a návykových činností - tradičné koncepty vs. nová optika. Pri príležitosti desiateho výročia založenia ju v utorok pripravila nezisková organizácia (NO) Trojlístok v Prešove. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Snažili sme sa zamyslieť nad tým, čo z tradičných konceptov a z novej optiky je stále a aktuálne a kde vidíme v tejto chvíli výzvy. Zhodli sme sa určite na tom, že aj pandémia, a nielen tá, výrazne otvorila otázky duševného zdravia a porúch duševného zdravia," uviedla pre TASR riaditeľka NO Trojlístok Denisa Šoltésová.



V Prešovskom kraji, kde NO Trojlístok pôsobí, evidujú podľa jej slov nárast užívania psychoaktívnych látok, presun návykových činností do online priestoru a nárast problémov v súvislosti so závislostným správaním u mladších vekových kategórií. "Pracujeme s deťmi od desať rokov a už v týchto vekových kategóriách máme deti s vážnym narušením sociálneho fungovania, aj z dôvodu závislostného správania. Nehovoríme len o užívaní psychoaktívnych látok, ale aj o poruchách príjmu potravy, sebapoškodzovaní, ich kombinácii a ďalších," skonštatovala Šoltésová.



Riaditeľ Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora Vladimír Stanislav tvrdí, že počas pandémie pribudlo ľudí s úzkostnými stavmi. "Až na základe toho bol strategický vývoj závislostí, respektíve nejaké udržiavanie. Hovorím o alkoholizme. Čo sa týka postpandemickej situácie, tak je to zvýšená konzumácia THC. Čo som veľmi prekvapený, počas pandémie sa otvorili nové trendy a to je napríklad chemsex," povedal Stanislav.



Pri úzkostných stavoch je podľa neho dôležitá pomoc rodinám. "Pretože človek, ktorý potreboval znížiť úzkosť, tak si našiel stratégiu, užil látku, čiže mu bolo dobre, a rodina, ktorá bola okolo toho, zažívala veľké stresy," vysvetlil Stanislav, ktorý je zároveň členom Rady vlády SR pre duševné zdravie. Tá sa podľa jeho slov aktuálne zaoberá otváraním psychologicko-sociálnych centier v rámci Slovenska, čo by mohlo ľuďom pomôcť.