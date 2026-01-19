< sekcia Regióny
Odborníci sa zhodli na výrube nebezpečných stromov v bystrickom parku
Stretnutie bolo facilitované referátom participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania na magistráte.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Odborníci, ktorí sa v závere uplynulého týždňa zišli na prvom stretnutí širšieho poradného tímu k revitalizácii mestského parku v Banskej Bystrici, sa zhodli na odstránení a ošetrení nebezpečných stromov. Až potom môžu park otvoriť pre verejnosť. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Rozšírený poradný tím tvoria experti z rôznych oblastí reprezentujúci uznávané inštitúcie, zástupcovia angažovanej verejnosti a petičného výboru, ako aj odborníci nominovaní primátorom Jánom Noskom na základe odporúčaní dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
„Ambíciou bolo dosiahnuť zhodu s navrhovaným postupom výrubov drevín z bezpečnostného hľadiska v prvej etape,“ konštatovala Marhefková. „Mesto opätovne deklarovalo zámer revitalizovať národnú kultúrnu pamiatku - mestský park v zmysle víťazného návrhu, ktorý vzišiel z medzinárodnej architektonickej súťaže s tým, že obnova zelene nebude jednorazová, ale bude rozdelená do niekoľkých etáp,“ doplnila hovorkyňa.
Stretnutie bolo facilitované referátom participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania na magistráte. „Dialóg širokého spektra odborníkov bol podporený facilitáciou, ktorá do stretnutia vnášala prvky otvoreného a konštruktívneho dialógu. Účastníci prišli s úprimným záujmom počúvať sa navzájom, hľadať spoločné porozumenie a riešenia, ktoré posunú realizáciu projektu opäť vpred,“ priblížila vedúca referátu Soňa Kariková s tým, že osobná diskusia za stolom je výrazne účinnejším spôsobom komunikácie a spolupráce než tendenčná komunikácia na sociálnych sieťach.
Odborníci na dendrológiu a arboristiku sa zhodli, že výrub 149 stromov a ošetrenie 132 stromov je potrebné realizovať, aby mohol byť park opätovne sprístupnený obyvateľom. Nevyhnutné výruby sa vykonajú v čase vegetačného pokoja počas februára. Environmentálny dozor bude mať Štátna ochrana prírody. Zároveň padlo rozhodnutie, že odborníci zo širšieho poradného tímu zameraní na entomológiu, chiropterológiu a ornitológiu prezrú jednotlivé dreviny ešte pred samotnými výrubmi a navrhnú zmierňovacie opatrenia na ochranu všetkých živočíchov.
Počas najbližšieho obdobia Záhradnícke a rekreačné služby pristúpia k nezameniteľnému označeniu stromov v parku, z ktorého bude zrejmé, ktoré dreviny sa budú odstraňovať v prvej etape z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti.
Po nevyhnutných výruboch sa vytvorí priestor na novú koordinovanú výsadbu, s ktorou chce mesto začať už na jeseň. Presná druhová skladba vysádzaných drevín bude predmetom diskusie rozšíreného poradného tímu na ďalších stretnutiach.
