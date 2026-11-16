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Odborníci upozorňujú na nedostatok krmiva pre norika muránskeho
Envirorezort v reakcii pre TASR skonštatoval, že v prípade jadrového krmiva sa už podarilo zazmluvniť celý potrebný objem v rozsahu 110 ton ovsa.
Autor TASR
Dobšiná 16. novembra (TASR) - Skupina odborníkov na chov koní, veterinárnych lekárov a bývalých pracovníkov chovu norika muránskeho typu upozorňuje na nedostatočné zásoby objemového a jadrového krmiva na zimné obdobie, ktoré ohrozujú existenciu chovu na Muránskej planine. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v reakcii uvádza, že väčšinu krmiva sa už podarilo zazmluvniť, pri zvyšných dodávkach prebieha proces verejného obstarávania.
Odborníci svoje obavy o budúcnosti chovu norika muránskeho typu vyjadrili v otvorenom liste, ktorý adresovali Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvu životného prostredia SR a Správe Národného parku Muránska planina. Vychádzajú pritom zo záverov jesennej bonitácie, ktorá sa uskutočnila v druhej polovici októbra v Dobšinej. Jedným zo záverov bonitácie bolo, že nie sú zabezpečené dostatočné zásoby objemového a jadrového krmiva, čím je ohrozená ďalšia existencia chovu.
Podľa signatárov otvoreného listu ani takmer mesiac po upozornení bonitačnej komisie nie je otázka zásob krmív uspokojivo vyriešená. Situáciu má navyše komplikovať pretrvávajúci nedostatok objemových krmív spôsobený suchom počas aktuálneho hospodárskeho roka.
„Krmivo pre kone nemožno obstarať spätne. Každý týždeň odkladu znižuje množstvo dostupného kvalitného sena na trhu a zvyšuje riziko, že zabezpečenie zimnej potreby chovu bude komplikovanejšie a finančne náročnejšie,“ uvádzajú signatári v otvorenom liste.
Envirorezort v reakcii pre TASR skonštatoval, že v prípade jadrového krmiva sa už podarilo zazmluvniť celý potrebný objem v rozsahu 110 ton ovsa. „Aktuálne skladové zásoby predstavujú 7149 kilogramov ovsa, ktorý sa nachádza na Hospodárskom dvore Dobšiná. Odtiaľ sa zabezpečuje jeho priebežný presun na Hospodársky dvor Veľká Lúka,“ uviedlo MŽP.
V Dobšinej je tiež k dispozícii vyše 80 ton sena, čo predstavuje približne dvojmesačnú spotrebu. Na Veľkej Lúke je to vyše 104 ton, čo by pri súčasnej spotrebe malo postačovať do apríla. „Z celkovej potreby 410 ton objemového krmiva sa už podarilo zazmluvniť dodávku 200 ton, ktorej navážanie sa začne v priebehu tohto týždňa. Pri zvyšných dodávkach prebieha proces verejného obstarávania tak, aby bola zabezpečená celková plánovaná potreba sena na zimnú sezónu,“ uviedlo ministerstvo.
Kone plemena norik muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950. V roku 2024 bol chov v rámci delimitácie presunutý zo štátneho podniku Lesy SR do pôsobnosti Správy Národného parku Muránska planina. V súčasnosti sa v chove nachádza 206 koní, z toho 71 je na Veľkej Lúke a 135 v Dobšinej. Na Hospodárskom dvore Dobšiná sa nachádza aj hlavné chovné stádo norika muránskeho, ktoré tvorí 54 chovných kobýl a osem žrebcov.
Odborníci svoje obavy o budúcnosti chovu norika muránskeho typu vyjadrili v otvorenom liste, ktorý adresovali Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvu životného prostredia SR a Správe Národného parku Muránska planina. Vychádzajú pritom zo záverov jesennej bonitácie, ktorá sa uskutočnila v druhej polovici októbra v Dobšinej. Jedným zo záverov bonitácie bolo, že nie sú zabezpečené dostatočné zásoby objemového a jadrového krmiva, čím je ohrozená ďalšia existencia chovu.
Podľa signatárov otvoreného listu ani takmer mesiac po upozornení bonitačnej komisie nie je otázka zásob krmív uspokojivo vyriešená. Situáciu má navyše komplikovať pretrvávajúci nedostatok objemových krmív spôsobený suchom počas aktuálneho hospodárskeho roka.
„Krmivo pre kone nemožno obstarať spätne. Každý týždeň odkladu znižuje množstvo dostupného kvalitného sena na trhu a zvyšuje riziko, že zabezpečenie zimnej potreby chovu bude komplikovanejšie a finančne náročnejšie,“ uvádzajú signatári v otvorenom liste.
Envirorezort v reakcii pre TASR skonštatoval, že v prípade jadrového krmiva sa už podarilo zazmluvniť celý potrebný objem v rozsahu 110 ton ovsa. „Aktuálne skladové zásoby predstavujú 7149 kilogramov ovsa, ktorý sa nachádza na Hospodárskom dvore Dobšiná. Odtiaľ sa zabezpečuje jeho priebežný presun na Hospodársky dvor Veľká Lúka,“ uviedlo MŽP.
V Dobšinej je tiež k dispozícii vyše 80 ton sena, čo predstavuje približne dvojmesačnú spotrebu. Na Veľkej Lúke je to vyše 104 ton, čo by pri súčasnej spotrebe malo postačovať do apríla. „Z celkovej potreby 410 ton objemového krmiva sa už podarilo zazmluvniť dodávku 200 ton, ktorej navážanie sa začne v priebehu tohto týždňa. Pri zvyšných dodávkach prebieha proces verejného obstarávania tak, aby bola zabezpečená celková plánovaná potreba sena na zimnú sezónu,“ uviedlo ministerstvo.
Kone plemena norik muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950. V roku 2024 bol chov v rámci delimitácie presunutý zo štátneho podniku Lesy SR do pôsobnosti Správy Národného parku Muránska planina. V súčasnosti sa v chove nachádza 206 koní, z toho 71 je na Veľkej Lúke a 135 v Dobšinej. Na Hospodárskom dvore Dobšiná sa nachádza aj hlavné chovné stádo norika muránskeho, ktoré tvorí 54 chovných kobýl a osem žrebcov.