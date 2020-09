Odborníci v Banskobystrickom kraji predpokladajú peľ vo vzduchu

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) – Epidemiológovia v Banskobystrickom kraji aj naďalej predpokladajú výskyt peľu ambrózie, paliny a aj pŕhľavy vo vzduchu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom informuje na svojej webstránke.



Stúpajúcu tendenciu predpokladajú odborníci hlavne u peľu ambrózie. „Peľ tráv bude pretrvávať v ovzduší už len vo veľmi nízkych koncentráciách, bude to však až do jesene. V ovzduší sa okrem peľu spomenutých druhov bude vyskytovať peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých, mrkvovitých a mrlíkovitých rastlín,“ približujú a dodávajú, že k lokálnemu poklesu denných koncentrácií peľu dôjde vplyvom zrážok alebo búrkovej činnosti.



Úrad pripomína, že aj koncom augusta na celom Slovensku v ovzduší dominoval peľ ambrózie. Peľ paliny a tráv dosahoval nízke koncentrácie, uviedla to Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici. „Podľa nameraných údajov zo všetkých monitorovacích staníc peľ ambrózie dosiahol v dňoch 26. až 30. augusta svoje tohoročné maximá. Najvyššie denné koncentrácie tohto peľu zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, Košiciach, Trnave a Bratislave. Peľ pŕhľavy vo vyšších koncentráciách sme zachytili najmä na strednom a severnom Slovensku,“ dodala Lafférsová.