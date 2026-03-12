< sekcia Regióny
Odborníci v Košiciach priblížia možnosti využitia dronov v praxi
Košice 12. marca (TASR) - O využití dronov budú vo štvrtok hovoriť odborníci na Fóre inžinierov a technikov Slovenska (FITS) 2026 v Košiciach. Zámerom 19. ročníka celonárodnej konferencie je priblížiť možnosti využitia bezpilotných lietadiel v bežnej praxi, zdôrazniť ich úžitkové vlastnosti či využitie, ale aj riziká spojené s ich prevádzkou. Zo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) o tom TASR informoval Jozef Krajčovič. ZSVTS podujatie organizuje v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
„Každý rok sa snažíme venovať aktuálnym témam, pretože pokroku sa nevyhneme. Tento raz sme sa rozhodli priblížiť využitie bezpilotných lietadiel, ale chceme sa pozrieť aj na riziká,“ povedal pre TASR Krajčovič. Pripomenul, že existuje množstvo spôsobov nasadenia dronov - od doručovania zdravotníckych potrieb, boja proti vírusom, v geodézii a kartografii, pátraní po nezvestných osobách, vojenských účeloch, energetike, predpovedi počasia, preprave tovaru, až po ochranu majetku a ďalšie.
Odborná časť konferencie ponúkne desať vystúpení. Okrem zástupcov z univerzít so svojimi príspevkami vystúpia aj predstavitelia firiem, ktoré sa venujú bezpilotným lietadlám. Hovoriť budú napríklad aj o využití dronov v poľnohospodárstve, priemysle, ale tiež o kyberbezpečnosti či bezpečnom vzdušnom priestore. Z rezortu obrany by v rámci programu FITS mali predstaviť Plán činnosti Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany SR na rok 2026 v oblasti bezpilotného leteckého systému.
Súčasťou podujatia bude aj slávnostné odovzdávanie ocenení ZSVTS za aktívnu prácu pre vedecko-technickú komunitu a za výsledky v oblasti vedy a techniky.
