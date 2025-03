Odborníci v Prešove sa zaoberali diskrimináciou ľudí so závislosťou

Prešov 27. marca (TASR) - Upriamiť pozornosť na témy stigmatizácie a diskriminácie osôb so závislostným správaním a závislosťou a ich konkrétne prejavy v praxi pomáhajúcich profesií bolo cieľom záverečnej odbornej diskusie k projektu Môžu si za to sami!/? alebo ako ne/pomáhať závislým. V stredu (26. 3.) ju v Prešove zorganizovala nezisková organizácia Trojlístok.



Ako pre TASR uviedla jej riaditeľka Denisa Šoltésová, s odborníkmi sa tiež zaoberali identifikáciou stereotypov a predsudkov, ktoré znižujú dostupnosť odbornej pomoci v regióne. „Témou bolo i posilnenie partnerstiev subjektov zainteresovaných do riešení týchto otázok a na príkladoch dobrej praxe boli prezentované výsledky a výstupy spomenutého projektu,“ povedala Šoltésová.



V projekte, ktorý trval od vlaňajšieho novembra, boli zahrnuté aktivity na rôznych úrovniach. Prácou s verejnosťou, odborníkmi, osobami so závislosťou a závislostným správaním a s ich blízkymi sa odborníci snažili o systémový prístup pri odstraňovaní stigmy spojenej so závislosťou.



"Stigmatizácia závislých a ich blízkych často bráni v aktívnom uplatňovaní svojich práv, znižuje kvalitu ich života, znižuje motiváciu vyhľadať odbornú pomoc a zotrvať v procese liečby a zotavovania," skonštatovala Šoltésová.



Projekt zahŕňal tréningy pre odborníkov pomáhajúcej praxe, sociálne tréningy pre rodiny so závislým členom alebo členkou, skupinové zážitkové workshopy, odborné individuálne poradenstvo, supervízie a koučing projektového tímu, vydanie podcastov, videodokumentu, informačných letákov a diagnostických kariet a spomenutú záverečnú konferenciu.



„Naše stereotypné predstavy a predsudky, ktoré si spájame s osobami so závislosťou či závislostným správaním, nám často bránia v porozumení zo strany blízkeho okolia a poskytnutia adresnej a relevantnej pomoci zo strany odborníkov. Často len predstava, že si za to môžu sami, nás smeruje skôr k odsudzovaniu a hnevu, než skutočnému záujmu. Preto bol projekt orientovaný hlavne na zvýšenie citlivosti laickej i odbornej verejnosti v téme a na posilnenie ich kompetencií v účinnom konaní,“ dodala Šoltésová.



Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.