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Odborníci vo vo V. Tatrách diskutovali o reforme financovania služieb
Následný odborný blok sa sústredil na financovanie ambulantných a terénnych sociálnych služieb od 1. januára 2027.
Autor TASR
Vysoké Tatry 11. novembra (TASR) - Reforma financovania sociálnych služieb, stabilizácia zamestnancov a generačná výmena v sektore boli hlavnými témami druhého dňa medzinárodného fóra „Pracovná sila v dlhodobej starostlivosti (LTC): Európske výzvy a riešenia“ vo Vysokých Tatrách. Organizátori ako výstup fóra avizovali spoločnú výzvu Európskej siete pre oblasť starnutia (EAN) adresovanú Európskej komisii a členským štátom EÚ s cieľom riešiť nedostatok personálu v dlhodobej starostlivosti. TASR o tom informoval projektový a PR manažér Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR Simon Ghannam.
Počas stredy na fóre vystúpil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Po úvodnom príhovore nasledoval rozhovor s predsedníčkou APSS v SR Annou Ghannamovou, ktorý sa venoval základným princípom reformy financovania sociálnych služieb a plánom na stabilizáciu a generačnú výmenu pracovníkov na Slovensku.
Následný odborný blok sa sústredil na financovanie ambulantných a terénnych sociálnych služieb od 1. januára 2027. „Tému predstavila Ildikó Polačeková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V nadväzujúcom príspevku sa zaoberala aj novými pravidlami pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) a ich súvislosťami s poskytovaním sociálnych služieb,“ priblížil Ghannam.
Priestor dostali aj pripomienky APSS v SR k vyhláške o SVHZ. Predstavili ich predseda ekonomicko-legislatívnej sekcie asociácie Tomáš Horváth a člen sekcie Martin Krchňavý. V závere podujatia predsedníčka asociácie predstavila pripravované webináre a konferencie APSS v SR na rok 2027. „Druhý deň fóra nadviazal na medzinárodnú diskusiu o nedostatku a vysokej fluktuácii pracovníkov v dlhodobej starostlivosti. Prvý deň sa odborníci venovali skúsenostiam z európskych krajín, možnostiam náboru a udržania zamestnancov, pracovným motiváciám generácie Z či riadenej migrácii,“ dodal projektový a PR manažér.
Počas stredy na fóre vystúpil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Po úvodnom príhovore nasledoval rozhovor s predsedníčkou APSS v SR Annou Ghannamovou, ktorý sa venoval základným princípom reformy financovania sociálnych služieb a plánom na stabilizáciu a generačnú výmenu pracovníkov na Slovensku.
Následný odborný blok sa sústredil na financovanie ambulantných a terénnych sociálnych služieb od 1. januára 2027. „Tému predstavila Ildikó Polačeková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V nadväzujúcom príspevku sa zaoberala aj novými pravidlami pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) a ich súvislosťami s poskytovaním sociálnych služieb,“ priblížil Ghannam.
Priestor dostali aj pripomienky APSS v SR k vyhláške o SVHZ. Predstavili ich predseda ekonomicko-legislatívnej sekcie asociácie Tomáš Horváth a člen sekcie Martin Krchňavý. V závere podujatia predsedníčka asociácie predstavila pripravované webináre a konferencie APSS v SR na rok 2027. „Druhý deň fóra nadviazal na medzinárodnú diskusiu o nedostatku a vysokej fluktuácii pracovníkov v dlhodobej starostlivosti. Prvý deň sa odborníci venovali skúsenostiam z európskych krajín, možnostiam náboru a udržania zamestnancov, pracovným motiváciám generácie Z či riadenej migrácii,“ dodal projektový a PR manažér.