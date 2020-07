Odborníci vodu zo studní v okolí Istrochemu neodporúčajú na pitie

Bratislava 23. júla (TASR) – Voda z individuálnych studní v lokalitách Mierová kolónia a Nobelova ulica v bratislavskom Novom Meste pri bývalej Dimitrovke (Istrochem) je dlhodobo nevhodná na pitie a osobnú hygienu, neodporúča sa ňou zalievať ani záhradky s konzumnou zeleninou a ovocím. Vyplýva to z usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. Vyžiadala si ho mestská časť Nové Mesto po medializovaní informácií o kontaminácii podzemných vôd a pôdy z bývalého závodu.



"Do doby zverejnenia oficiálnych výsledkov z prieskumu environmentálnej záťaže a navrhnutia i realizácie účinných sanačných opatrení považujeme vodu z individuálnych studní z tejto oblasti za dlhodobo nevhodnú na pitné účely i osobnú hygienu, respektíve z hľadiska uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti aj za zdravotne rizikovú," uvádza RÚVZ v stanovisku, ktoré mestská časť zverejnila na svojej webovej stránke.



Na pitie, varenie a osobnú hygienu odporúča RÚVZ využívať zdravotne bezpečnú vodu z verejného vodovodu, ktorá je pod systematickou kontrolou prevádzkovateľa, teda Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, i regionálneho hygienika. "Záhradky odporúčame takisto polievať vodou z verejného vodovodu alebo zachytenou dažďovou vodou," konštatuje RÚVZ s tým, že plodiny podozrivé z kontaminácie by sa nemali konzumovať. Vodu zo studní odporúča využívať maximálne na polievanie okrasných rastlín, trávnikov či živých plotov.



Mimoparlamentná strana Spolu začiatkom júla informovala, že v studniach v okolí areálu spoločnosti Istrochem prítomnosť pesticídov mnohonásobne prekračuje limity. Strana si dala vypracovať rozbor vody, ktorú odobrala zo studne v obytnej zóne v Mierovej kolónii v Bratislave. Rozbor potvrdil prekročenie úrovne pesticídov až 199-násobne. Vo vode spolu identifikovali 32 druhov pesticídov. Pri 14 z nich bol podľa strany prekročený zákonom povolený limit. Strana prednedávnom zverejnila výsledky utajovaného prieskumu o kontaminácii vody a pôdy organickými aj anorganickými látkami v areáli.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) so šéfom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánom Jenčom v lokalite Istrochemu začali kontrolu dodržiavania odpadovej legislatívy, ktorej cieľom je odhaliť, či nedochádza k ďalšiemu zhoršeniu už existujúcich ekologických záťaží.



Mestská časť Ružinov dala v tejto súvislosti otestovať skúšobne jednu vzorku vody zhruba zo stredu Trnávky zo studne na Vietnamskej ulici. Kontaminácia podzemných vôd sa v nej nepotvrdila. Podľa starostu Ružinova Martina Chrena to však neznamená, že prípadná kontaminácia nehrozí alebo neexistuje. Pravidelný monitoring kvality vody v celej postihnutej oblasti považuje mestská časť za potrebný. Svoje pozemky ponúkla envirorezortu a geologickému ústavu na účely vyvŕtania ďalších monitorovacích vrtov.