Odborníci z EÚ v Ábelovej diskutujú o klimatickej odolnosti krajiny
Autor TASR
Ábelová 28. apríla (TASR) - V obci Ábelová v okrese Lučenec sa v utorok začína pracovné stretnutie členov vedecko-výskumného konzorcia projektu SystR zameraného na zvyšovanie klimatickej odolnosti krajiny. Odborníci z ôsmich krajín Európskej únie (EÚ) budú diskutovať o adaptačných riešeniach v čase klimatickej zmeny, priamo v teréne takisto budú implementovať vodozádržné opatrenia. TASR o tom informoval Michal Kravčík z občianskeho združenia MVO Ľudia a voda, ktoré je partnerom projektu.
Stretnutie vedecko-výskumného konzorcia na Krupinskej planine potrvá do štvrtka (30. 5.). Podobné stretnutie sa v rámci výskumného projektu SystR financovaného z európskych zdrojov konalo aj v Aténach a na karibskom ostrove Guadeloupe, ktorý je zámorským departementom Francúzska. Členovia konzorcia počas stretnutí pracujú na metodických, legislatívnych a technologických riešeniach na zvyšovanie odolnosti pred degradáciou krajiny a zabezpečenie udržateľnej perspektívy európskych krajín v čase klimatickej zmeny.
„Slovenskí členovia konzorcia predstavia svojim partnerom slovenský metodický prístup holistickej obnovy poškodenej krajiny, aby sa v krajine obnovovali vodné zdroje, aby lesy lepšie rástli, poľnohospodárska krajina bola úrodnejšia, aby sa zmiernili klimatické anomálie a nedochádzalo k vyľudňovaniu vidieckych regiónov,“ priblížil Kravčík.
Okrem diskusií sa členovia vedecko-výskumného konzorcia v Ábelovej zúčastnia aj na realizácii prírode blízkych riešení priamo v teréne. Implementovať budú vodozádržné opatrenia, ktorých účelom je zachytávať dažďovú vodu v ekosystémoch a hospodársky aktívnej krajine.
Výskumno-inovačný projekt so skratkou SystR je financovaný z grantového programu EÚ Horizon Europe a má za cieľ navrhnúť a preskúmať systémové riešenia adaptácie na zmenu klímy v rôznych ekosystémoch a územiach. Do projektu je zapojených 28 partnerov z deviatich členských krajín. Zo Slovenska je to okrem obce Ábelová aj občianske združenie MVO Ľudia a voda, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Banskobystrický samosprávny kraj.
Vedúcim partnerom európskeho projektu je Národné centrum pre vedecký výskum Demokritos v Aténach. V projekte sú navrhnuté tri demonštračné a tri replikačné lokality, Slovensko je jedným z demonštračných miest. Ábelová má predstavovať pilotnú lokalitu na zastúpenie vidieckej oblasti, jej replikačnou lokalitou je vidiecka oblasť Štrasburgu. Demonštračná lokalita reprezentujúca mestské prostredie je v Ríme, pobrežnú oblasť zastupuje ostrov Guadeloupe. Replikačné lokality pre mestské a pobrežné prostredie sa nachádzajú v Galícii a na predmestí Atén.
