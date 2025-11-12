< sekcia Regióny
Odborníci z piatich krajín diskutujú v Nitre o problematike vojen
Autor TASR
Nitra 12. novembra (TASR) - Teológovia, právnici, historici, filozofi a sociológovia sa stretli v Nitre, aby diskutovali o problematike vojen. Počas dvoch dní vystúpi v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda na konferencii o legimitizácii a deeskalácii vojen 29 odborníkov z piatich krajín, informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
Podujatie sa koná v rámci interdisciplinárneho projektu Paradigmatická zmena v chápaní vojny a ozbrojených konfliktov z teologicko-historickej a právnej perspektívy. Spolupracujú na ňom pedagógovia z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (UK) a Právnickej fakulty UK v Bratislave.
Cieľom účastníkov konferencie je diskutovať o vývoji chápania tzv. spravodlivej vojny, o teologických a právnych aspektoch legitimizácie ozbrojených konfliktov, ako aj o potrebe deeskalácie a budovania trvalého mieru. Účastníci sa venujú témam ako právo na vojnu (ius ad bellum), právo vo vojne a po vojne (ius in bello et post bellum), etike vojenských technológií či biblickému pohľadu na vojnu.
