Odborníci z PSK doplnili do máp údaje z obcí s rómskou populáciou

Prešov 30. januára (TASR) - Terénny zber dát v šiestich obciach Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s rómskou populáciou upozornil odborníkov na viaceré dôležité zistenia, ktoré sa týkajú aj tamojších obydlí. Zozbierané údaje zdigitalizovali a implementovali do plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja daných obcí. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Pri terénnom mapovaní obcí Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka, Krivany a Čičava zistili odborní pracovníci napríklad nesúlad súpisných čísel domov s referenčným registrom. Takisto sa v niektorých obciach stretli s pomerne vysokým podielom domov bez fasád," uviedla Jeleňová.



Zaujímavosťou je podľa jej slov aj relatívne vysoký podiel striech s eternitom ako stavebným materiálom s nepriaznivým vplyvom na zdravie. "V obci Varhaňovce ide o viac ako 23 percent všetkých budov v obci, čo je pre obyvateľov a vedenie obce varovný signál, aby v budúcnosti zvážili výmenu týchto striech a možnosti financovania napríklad aj z európskych zdrojov. Ďalším alarmujúcim zistením je, že v obci Ostrovany je približne každá tretia obytná budova v nevyhovujúcom stave, to znamená, že predstavuje budovu núdzového bývania," priblížila Jeleňová.



Okrem toho zaznamenali relatívne vysoký nesúlad medzi dátami Základnej bázy údajov geografického informačného systému (ZB GIS) a realitou v Čičave, Ostrovanoch a Varhaňovciach. "Jedným z dôvodov týchto odlišností môže byť napríklad aj pomerne vysoké tempo rastu zástavby v obci či nesúlad s katastrálnymi dátami," povedala Jeleňová.



Zber dát realizovali ešte v septembri minulého roka odborníci z Úradu PSK a študenti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v rámci iniciatívy Catching up regions.



Terénnemu zberu v šiestich obciach s rómskou populáciou predchádzal v júni 2020 workshop Roma Settlements Mapathon na Úrade PSK. Študenti PU a odborníci z Úradu PSK na ňom zaznačovali nezmapované územia podľa satelitných snímok. A to najmä budovy a cesty vo vybraných rómskych osadách, ktoré boli zaznamenané nesprávne alebo vôbec.



Podľa Atlasu rómskych komunít (ARK) z roku 2019 žije na území PSK približne 127.000 rómskych obyvateľov. Tematická mapa Marginalizované rómske komunity na geoportáli PSK www.geopresovregion.sk zobrazuje podiel a počet rómskeho obyvateľstva v obciach, ktoré sú súčasťou Atlasu rómskych komunít 2004, 2013 a 2019.