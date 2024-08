Odborníčka: Základom prevencie šikany sú dobré medziľudské vzťahy

Prešov 24. augusta (TASR) - Základom prevencie šikany v školách sú dobré medziľudské vzťahy. Tak medzi žiakmi, ako aj medzi učiteľmi a žiakmi. Pre minimalizovanie prítomnosti šikany v triedach je veľmi dôležité investovať čas a energiu do budovania dôvery medzi učiteľom a deťmi. Pred začiatkom školského roka to pre TASR povedala Kornélia Ďuríková, školská psychologička z Ligy za duševné zdravie.



Veľa pozornosti by sa podľa odborníčky malo venovať aj budovaniu dobrých, rešpektujúcich vzťahov medzi deťmi v triede, ako aj v rámci školy.



"Na začiatku školského roka je veľmi vhodné spoločne vytvoriť triedne pravidlá, pravidelne si ich s deťmi pripomínať a upriamovať pozornosť na očakávané správanie. Nehovoriť teda len o tom, čo robia deti zle, ale pomenovať a prakticky im aj ukázať, ako vyzerá to naše očakávané správanie. Ako vyzerá pekný rozhovor medzi deťmi, ako vyzerá pomoc spolužiakovi a podobne. Spolupráca a komunikácia s rodičmi je tiež významným faktorom prevencie šikany," vysvetlila Ďuríková.



Ako povedala, akákoľvek výraznejšia zmena v správaní či prežívaní dieťaťa môže byť signálom pre rodiča, že sa s dieťaťom niečo deje. "Môže to byť čokoľvek, napríklad zmena v obliekaní, zmena v správaní, dieťa môže byť uzatvorenejšie alebo čokoľvek iné. No môžeme si všimnúť napríklad aj zmeny v spánku, plačlivosť či vyhýbanie sa koníčkom, záujmom, ale aj spolužiakom, kamarátom. Po spozorovaní akejkoľvek zmeny je dôležité pokojne, s úprimným záujmom a porozumením osloviť dieťa a jednoducho sa s ním porozprávať. Pri rozhovore pomáha, ak k dieťaťu pristupujeme s láskou, porozumením, nemoralizujeme, nesúdime, nehodnotíme," skonštatovala Ďuríková.



Ak dieťa odmieta ísť do školy, rodič by to podľa odborníčky nemal prehliadať, ale ani robiť unáhlené závery. "Dôležité je dieťa ubezpečiť, že ste radi, že sa vám zdôverilo, a že to budete spolu s ním riešiť. Je fajn preveriť si informácie z viacerých zdrojov a hovoriť o tom aj s triednym učiteľom, prípadne inou dôveryhodnou osobou v škole," vysvetlila Ďuríková.



Ako povedala, ak sa dieťa rodičom zdôverí, že ho niekto v škole šikanuje, mali by to oceniť. "Zároveň je dôležité upokojiť seba a reagovať rozvážne. Následne treba kontaktovať školu, učiteľa a povedať, s čím sa vám dieťa zdôverilo. Informácie si treba preveriť, vyhnúť sa prchkým reakciám a konfrontáciám možného agresora a obete. Taktiež treba rozlišovať, či ide o jednorazový konflikt medzi deťmi alebo o dlhodobé systematické ubližovanie - čiže šikanu. Základom prevencie je riešenie menších konfliktov a sporov medzi deťmi a investícia do dobrých vzťahov," dodala Ďuríková.