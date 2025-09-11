< sekcia Regióny
Odborný seminár priblíži vznik a rozvoj múzejníctva v B. Štiavnici
Na seminári vystúpia odborní pracovníci múzea, ktorí sa dlhodobo venujú výskumu histórie múzejníctva i samotného baníctva v regióne.
Autor TASR
Banská Štiavnica 11. septembra (TASR) - Vzniku a rozvoju múzejníctva v Banskej Štiavnici je venovaný odborný seminár, ktorý vo štvrtok organizuje Slovenské banské múzeum (SBM). Podujatie je súčasťou bohatej ponuky múzea počas Salamandrových dní. Ako informovalo múzeum, seminár pri príležitosti 125. výročia múzejníctva v Banskej Štiavnici sa začne o 14.00 h v Sieni komorských grófov v budove banskoštiavnického Kammerhofu.
Jeho cieľom je priblížiť historický vývoj múzejníctva v regióne, predstaviť významné osobnosti, ktoré stáli pri jeho zrode, a diskutovať o tom, ako sa formovala zbierkotvorná činnosť múzea od jeho založenia v roku 1900 až po súčasnosť. Na seminári vystúpia odborní pracovníci múzea, ktorí sa dlhodobo venujú výskumu histórie múzejníctva i samotného baníctva v regióne.
„Zorganizovať seminár pri príležitosti 125. výročia múzea považujeme za dôležité nielen z odborného hľadiska, ale aj ako poďakovanie všetkým, ktorí sa počas viac ako storočia podieľali na rozvoji a zachovávaní kultúrneho dedičstva v tomto jedinečnom regióne,“ uviedol vedúci odboru múzejných činností SBM Lukáš Patera.
Po skončení seminára, približne o 16.00 h, budú na rovnakom mieste predstavené nové publikácie vydané múzeom v roku 2025. Organizátori dodali, že vstup na seminár je voľný a bez nutnosti registrácie.
