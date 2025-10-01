< sekcia Regióny
Odborný seminár v Ponitrianskom múzeu skúma sakrálnu krajinu
Kresťanská viera už mnoho storočí vtláča pečať koloritu našej krajiny, uviedli organizátori.
Autor TASR
Nitra 1. októbra (TASR) - V Ponitrianskom múzeu v Nitre sa v stredu začal dvojdňový odborný seminár s názvom Fenomén sakrálnej krajiny, jej znaky a súčasti. Na podujatí sa zúčastnia vedci zo Slovenska i z Čiech. Ako informovalo múzeum, seminár v rámci svojho programu predstaví problematiku ľudovej religiozity vrátane jej rôznorodých prejavov.
„Kresťanská viera už mnoho storočí vtláča pečať koloritu našej krajiny. Formovala kultúru a kultúrne artefakty. Účastníci semináru sa budú zaoberať problematikou ľudovej zbožnosti v minulosti, jej rôznorodými prejavmi i vplyvom na hmotnú a duchovnú kultúru, ale i naším kultúrnym dedičstvom a starostlivosťou oň,“ priblížili organizátori podujatia.
Ďalším zámerom medzinárodného odborného seminára je zosieťovať zástupcov vedných odborov etnológia, antropológia, religionistika, sociológia, náboženstvo, ochrana pamiatok či z oblasti výtvarného umenia. „Vznikne tak platforma na prezentáciu vedeckých poznatkov v oblasti hmotného a duchovného kultúrneho dedičstva i výstupov terénnej výskumnej práce,“ doplnilo múzeum.
