Odbory kritizujú riaditeľa UNB pre toxikologické vyšetrenie lekárov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) kritizuje riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexandra Mayera, ktorý vo štvrtok po pozitívnom výsledku na omamné látky u lekára plastickej chirurgie odvolal z funkcie aj jej prednostu. Ten bol podľa odborárov jedným z iniciátorov toxikologického vyšetrenia na oddelení po doručení anonymného podozrenia, teda postupoval manažérsky správne. Lekárski odborári zároveň považujú vyšetrenie za podozrivé. Poukázali na to, že prepustený lekár sa dostavil na odbery v čase pracovného voľna. Tiež, že si pre strach z manipulácie so vzorkou nechal odobrať ďalšiu, ktorej nález bol negatívny, a teda užitie drog či iných omamných látok nepotvrdil.



„Odvolanie prednostu Kliniky plastickej chirurgie Nemocnice Ružinov D. Palenčára, ktorý spolu s vedením LOZ Ružinov iniciovali toxikologické testovanie na pracovisku práve z dôvodov, že mal záujem o očistenie mena kliniky, čo preukazuje aj zápis zo stretnutia, nevysiela vôbec dobrý signál snahám o očistu v zdravotníctve,“ uviedol podpredseda LOZ Miroslav Mendel. Za vzniknutú situáciu nesie podľa LOZ-u plnú zodpovednosť riaditeľ nemocnice. Vyzýva preto ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby Mayera okamžite odvolal z funkcie.



Súčasný postup vedenia UNB vníma LOZ ako snahu o revanš a pomstu. Mendel v tejto súvislosti pripomenul, že LOZ začiatkom marca podalo trestné oznámenie na lekára rovnakej klinky pre podozrenie z užitia omamnej látky počas pracovnej doby. „Toto podozrenie zo začiatku marca tohto roku sa aj toxikologickým vyšetrením potvrdilo a voči nezodpovednému lekárovi sa vedie trestné stíhanie,“ doplnil.



V aktuálnom prípade však podľa neho ide o inú situáciu, pretože lekár podľa Mendela prišiel do nemocnice vo voľnom čase po vyzvaní za účelom odberu. „Keď sa oboznámil so zložením odberného tímu, v ktorom sa nachádzala aj osoba, s ktorou mal v minulosti konflikt, obával sa manipulácie so vzorkou. Preto za prítomnosti troch svedkov si v krátkom čase nechal odobrať ďalšiu vzorku, ktorú dal na posúdenie nezávislému špecializovanému laboratóriu. Toto akreditované laboratórium konštatovalo, že jeho toxikologický nález je negatívny, teda že neužíva a neužíval žiadne drogy alebo iné omamné látky,“ povedal Mendel.



UNB vo štvrtok informovala, že lekár z Kliniky plastickej chirurgie v Nemocnici Ružinov v Bratislave mal pozitívny výsledok na nedovolené látky. Nemocnica s týmto lekárom rozviazala pracovný pomer s okamžitou platnosťou. Ide o druhý pozitívny výsledok toxikologického vyšetrenia na tejto klinike v priebehu mesiaca. Mayer a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Payer zároveň odvolali prednostu kliniky plastickej chirurgie, ktorý zodpovedá za prevádzku svojho pracoviska a prácu svojich podriadených.