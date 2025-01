Odbory na košickom konzervatórium sa obávajú optimalizácie

Košice 9. januára (TASR) - Odborári na košickom Konzervatóriu Jozefa Adamoviča sa obávajú dôsledkov spájania s ďalším košickým Konzervatóriom Petra Dvorského, ktoré v rámci optimalizácie plánuje Košický samosprávny kraj (KSK). Spojenie do jedného subjektu by podľa odborov na škole na Exnárovej ulici prinieslo viac nevýhod ako výhod.



"Máme relevantné obavy, pochybnosti, či skutočne Konzervatórium Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča (alebo opačne) bude tou modernou konkurencieschopnou školou 21. storočia, ktorá bude reagovať na nové výzvy, ktorá bude zaručovať kvalitnejšiu výchovu a vzdelávanie, materiálno-technické zabezpečenie, priestorové kapacity pre individuálnu prípravu žiakov, ako aj ponúkať možnosti rozvoja v oblasti neformálneho a celoživotného vzdelávania," deklarovala Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (ZO OZ PŠaV) pri KONJA. Odborári poukázali na potrebu zohľadniť jedinečné priestorové a technické požiadavky jednotlivých študijných odborov školy, aby nebolo ohrozené plnenie štátneho vzdelávacieho programu, respektíve školského vzdelávacieho programu. Informovali tiež, že za zachovanie samostatnosti konzervatória a proti jeho spájaniu v decembri odovzdali zriaďovateľovi petíciu s 3959 podpismi.



Odbory na KONJA zároveň vo štvrtok od 17.00 h organizujú okrúhly stôl o ďalšom osude konzervatória. Oznámili, že pozvaní boli aj zástupcovia KSK, krajskí poslanci, rada školy, školský parlament, zamestnanci, rodičia i priatelia školy.



"Výsledkom optimalizácie má vzniknúť Konzervatórium Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča (alebo opačne) s účinnosťou od 1. septembra 2025, ktoré bude mať kvalitný manažment, lepšie pripraví žiaka na univerzity alebo trh práce. Pýtame sa, kde je záruka a kto nám ju dá, že to tak bude," skonštatovala predsedníčka odborov na škole Renáta Eštvanová. Poukázala pritom na tradíciu, špecifickosť a jedinečnosť školy aj na význam konkurencie na posun vpred.



KSK v decembri uviedlo, že do optimalizácie ho tlačí ministerstvo školstva v súvislosti so zvyšovaním kvality siete škôl a školských zariadení. "V prípade konzervatórií Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča optimalizácia neznamená zmenu miesta štúdia ani rušenie úväzkov učiteľov, ani zásadné zmeny názvu," zdôraznila hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.