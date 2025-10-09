< sekcia Regióny
Odbory sestier pri nemocnici v Košiciach žiadajú preveriť bezpečnosť
Lekárski odborári pri UNLP Košice sa pre nedostatky evakuačného systému obrátili na Verejného ochrancu práv (VOP).
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Odbory sestier pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice vyzývajú rezort zdravotníctva, aby bezodkladne preveril, či je nemocnica pripravená na krízové situácie. Podľa nich odhalil minuloročný požiar vážne nedostatky v evakuačných opatreniach. Tvrdia, že niektoré časti nemocnice sú stále nevyhovujúce. TASR o tom informovala predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Monika Kavecká.
„Ak sa po viac než roku od požiaru v druhej najväčšej nemocnici na Slovensku situácia v oblasti bezpečnosti nepohla vpred, ide o alarmujúci fakt, ktorý nesmie byť prehliadaný a musí byť v čo najkratšom čase bezodkladne vyriešený,“ uviedla predsedníčka Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri UNLP Košice Mária Javornická.
Upozornila, že počas minuloročného požiaru hasiči nestihli evakuovať 362 ľudí, ktorí sa nachádzali napríklad aj na vyšších poschodiach nemocnice. „Medzi nimi ležiaci pacienti, novorodenci v inkubátoroch aj zdravotnícky personál zostali v budove uväznení, pretože nemocnica nedisponovala funkčným evakuačným schodiskom ani výťahom pre imobilných pacientov,“ spresnila Javornická.
Zdôraznila, že bezpečnosť pacientov a zdravotníkov musí byť bezpodmienečnou prioritou každého zdravotníckeho zariadenia. Dodala, že napriek verejným sľubom sa zatiaľ potrebné opatrenia nerealizujú. Odbory sestier pri košickej nemocnici preto vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby stav preverilo a predložilo verejnosti plán konkrétnych krokov, ktoré zabezpečia ochranu života a zdravia pacientov a zdravotníkov. „Nemôžeme čakať, kým sa podobná situácia zopakuje. Sme pripravení spolupracovať s lekármi, odborármi aj vedením nemocnice, ale očakávame, že ministerstvo prevezme jasnú zodpovednosť,“ dodala Kavecká.
Lekárski odborári pri UNLP Košice sa pre nedostatky evakuačného systému obrátili na Verejného ochrancu práv (VOP). Ten potvrdil, že podnet zaevidovali a bude vybavený v zmysle zákonných kompetencií VOP.
Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol v marci minulého roka na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí nemocnice na Triede SNP. Z monobloku evakuovali 404 zo 766 ľudí. Podľa hasičov sa pri požiari v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na 100.000 eur.
