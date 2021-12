Odchyt zvierat bude v Bratislave zabezpečený aj počas sviatkov

Bratislava 23. decembra (TASR) - Odchyt zvierat, ktoré sa zatúlali či zranili, bude v Bratislave zabezpečený nonstop aj počas vianočných sviatkov. Pre TASR to uviedla Silvia Čaňová z občianskeho združenia Sloboda zvierat.



Prípad zraneného alebo zatúlaného zvieraťa v Bratislave treba podľa Čaňovej nahlásiť mestskej polícii na telefónnom čísle 159. Sloboda zvierat ho následne odchytí a umiestni do karantény a útulku na Poliankach v hlavnom meste. Zatúlané zvieratá v obciach je potrebné nahlásiť vedeniu obce, hovorí Čaňová. Pripomína, že obec má v zmysle veterinárneho zákona povinnosť zabezpečiť odchyt zvieraťa a umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku.



"Po silvestrovských oslavách bude asi nápor zabehnutých zvierat väčší, preto ešte raz vyzývame verejnosť na ohľaduplnosť k spoluobčanom aj zvieratám a majiteľov psov a mačiek, aby svoje zvieratá počas Silvestra a Nového roka držali vo vnútri," hovorí Čaňová. Zdôrazňuje, aby si ľudia zvieratá začipovali. Skontrolovať by si mali aj údaje, najmä aktuálne telefónne číslo na majiteľa, vložené do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Dôvodom je, aby v prípade nálezu vedela Sloboda zvierat zatúlané zviera vrátiť domov.