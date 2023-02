Odchytové koterce so psami v Hriňovej prijali pre mráz opatrenia

Hriňová 7. februára (TASR) - Dobrovoľníci pri odchytových kotercoch so psami v Hriňovej v Detvianskom okrese prijali pre aktuálne mrazivé počasie viacero opatrení. TASR to v utorok potvrdila dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že záujemcovia si tiež môžu zobrať psov do dočasnej starostlivosti.



Pripomenula, že súčasná situácia je náročná, snažia sa však robiť všetko, čo sa dá. Menších psov dávajú na noc do bunky, ktorú majú k dispozícii. "Väčšie psy majú drevitú vlnu, zateplené búdy, deky a plachty," spresnila. Dočasnú starostlivosť pre zvieratá sa však počas mrazov zatiaľ nepodarilo nájsť. "Psy s problémovým správaním si zoberie málokto," podotkla.



Podľa nej je v súčasnosti pre mrazy kritická situácia s vodou. "Zamrzne, takže ju musíme chodiť ku kotercom meniť aj viackrát do dňa," uviedla. Dodala, že drevitú vlnu ponúkajú aj psom mimo ich útulku. "Hlavne takým, ktorým majitelia nevedia v tomto počasí zabezpečiť teplo," konštatovala.



Zvýšený príjem opustených psov po Vianociach hriňovské koterce podľa dobrovoľníčky nepocítili. Pred Vianocami našli svoj domov dva psy, na prelome rokov ďalšie dva a v súčasnosti sú na adopciu tiež dva. Miesto pre túlavé a týrané psy je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Deky a plachty v súčasnosti zvieratá nepotrebujú, sklady im darcovia naplnili vlani pred Vianocami. Záujemcovia, ktorí by si chceli zobrať psa do dočasnej starostlivosti, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu odchytovekotercehrinova1@gmail.com alebo na telefónne číslo +421 905 888 105.