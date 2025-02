Odchytové koterce so psami v Hriňovej prijali pre mráz rôzne opatrenia

Hriňová 19. februára (TASR) - Dobrovoľníci pri odchytových kotercoch so psami v Hriňovej v Detvianskom okrese prijali pre aktuálne mrazivé počasie viacero opatrení. TASR o tom v stredu informovala dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že záujemcovia si tiež môžu cez zimu zobrať psov do dočasnej starostlivosti.



Dodala, že súčasná situácia je náročná, snažia sa však robiť všetko, čo sa dá. "Všetko psy zvládajú vďaka zatepleným kotercom a drevitej vlne, ktorá je veľmi dobrý izolant. Aj napriek tomu, že vstrebáva vlhkosť, ostáva stále suchá a zvieratá majú príjemne teplo," objasnila s tým, že vo výbehu sa zas zohrejú pri hre.



Podľa nej je v súčasnosti pre mrazy kritická situácia hlavne s vodou. "Zamrzne, takže ju musíme chodiť ku kotercom meniť aj viackrát do dňa," uviedla. Počas zimy boli v dočasnej starostlivosti dvaja dospelí psi a dve šteniatka. "Všetci boli nevhodní do exteriéru. V súčasnosti však už majú svoje nové domovy," podotkla s tým, že staré deky i prikrývky pre psov v súčasnosti nepotrebujú, pretože majú plný sklad.



Zvýšený príjem opustených psov po Vianociach hriňovské koterce podľa dobrovoľníčky nepocítili, takýto prípad riešili po uplynulých sviatkov iba jeden. Počas vlaňajšieho Silvestra nemali v opatere ani jedného psa. Bol to prvý rok, keď od začiatku svojej činnosti nemali v tomto čase v útulku žiadne zvieratá. "Všetky psy si ľudia adoptovali pred Silvestrom. Po silvestrovskej noci sme evidovali jedného strateného psa, ktorému sme hľadali majiteľa," objasnila.



Miesto pre túlavé a týrané psy je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč pripomína, že najčastejšie sa stretáva s prípadmi, že pes alebo mačka sú nepotrebné. Záujemcovia, ktorí by si v budúcnosti chceli zobrať psa do dočasnej starostlivosti, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu: odchytovekotercehrinova1@gmail.com.