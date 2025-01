Odchytové koterce zatiaľ necítia zvýšený príjem psov po Vianociach

Hriňová 1. januára (TASR) - Odchytové koterce so psami v Hriňovej v Detvianskom okrese zvýšený príjem opustených psov po Vianociach zatiaľ nepocítili. TASR o tom v stredu informovala dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že počas Silvestra (31. 12.) nemali v opatere ani jedného psa.



Dodala, že to bol prvý rok, keď od začiatku svojej činnosti nemali v tomto čase v útulku žiadne zvieratá. "Všetky psy si ľudia adoptovali pred Silvestrom. Po silvestrovskej noci sme evidovali jedného strateného psa, ktorému hľadáme majiteľa," objasnila.



Podľa dobrovoľníčky sa pokojná situácia v kotercoch po Vianociach môže zmeniť v januári. "A potom aj v lete, keď sa pri psoch prejaví puberta a krásne vianočné šteniatka začnú vyvádzať. Až vtedy väčšinou prídu o domov," podotkla s tým, že príjem zvierat do kotercov a útulkov po sviatkoch nie je taký veľký, ako ho spoločnosť opisuje. "Ľudia už asi konečne začali chápať, že pes nie je vhodný dar," poznamenala.



Pripomenula tiež, že momentálne je väčší problém s hlukom, ktorý spôsobujú petardy a ohňostroje, ktoré zvieratá rušia, boja sa ich a ujdú z domu. "Našťastie vo väčšine prípadov majú čip, vďaka ktorému dokážeme rýchlo nájsť majiteľa," spomenula a doplnila, že pre skrotenie zvierat počas týchto dní zvyknú používať kvapky. "Vnútorne ich upokoja, zaberá to. Inak ich, žiaľ, nemáme ako chrániť. Ak nevybavíme dočasnú starostlivosť v rodine, čo je s veľkými psami problém, tak to musia pretrpieť," zdôraznila s tým, že počas jej pôsobenia pri psoch úmrtie zvieraťa počas silvestrovskej noci neevidujú.



Miesto pre túlavé a týrané psy je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč pripomína, že najčastejšie sa stretáva s prípadmi, že pes alebo mačka sú nepotrebné. Záujemcovia, ktorí by si v budúcnosti chceli zobrať psa do dočasnej starostlivosti, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu: odchytovekotercehrinova1@gmail.com.