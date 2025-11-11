Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ODCUDZENÉ BICYKLE: Polícia žiada o pomoc

Osoba v pátraní. Foto: Polícia

Neznámi páchatelia odcudzili dva bicykle z podzemného parkoviska jedného z bytových domov na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním krádeže bicyklov. Neznámi páchatelia odcudzili dva bicykle z podzemného parkoviska jedného z bytových domov na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osôb na priložených fotografiách a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ vyzvala ľudí polícia.


.

