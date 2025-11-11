< sekcia Regióny
ODCUDZENÉ BICYKLE: Polícia žiada o pomoc
Neznámi páchatelia odcudzili dva bicykle z podzemného parkoviska jedného z bytových domov na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním krádeže bicyklov. Neznámi páchatelia odcudzili dva bicykle z podzemného parkoviska jedného z bytových domov na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osôb na priložených fotografiách a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ vyzvala ľudí polícia.
„V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osôb na priložených fotografiách a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ vyzvala ľudí polícia.