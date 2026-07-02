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Oddelenia dokladov a evidencie vozidiel sú v Pezinku na novej adrese

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Na snímke oddelenie dokladov. Foto: TASR - Martin Baumann

Sú na Holubyho 7.

Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Oddelenie dokladov aj evidencia vozidiel pôsobí v Pezinku na novej adrese Klientskeho centra na Holubyho 7. Na sociálnej sieti to pripomenula polícia.

„Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku opätovne upozorňuje občanov, že odo dňa 29. 06. 2026 poskytuje služby občanom pracoviska oddelenia dokladov, ako aj oddelenia evidencie vozidiel v priestoroch nového Klientskeho centra na Holubyho ulici č. 7 v Pezinku,“ napísala polícia.
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