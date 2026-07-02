< sekcia Regióny
Oddelenia dokladov a evidencie vozidiel sú v Pezinku na novej adrese
Sú na Holubyho 7.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Oddelenie dokladov aj evidencia vozidiel pôsobí v Pezinku na novej adrese Klientskeho centra na Holubyho 7. Na sociálnej sieti to pripomenula polícia.
„Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku opätovne upozorňuje občanov, že odo dňa 29. 06. 2026 poskytuje služby občanom pracoviska oddelenia dokladov, ako aj oddelenia evidencie vozidiel v priestoroch nového Klientskeho centra na Holubyho ulici č. 7 v Pezinku,“ napísala polícia.
„Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku opätovne upozorňuje občanov, že odo dňa 29. 06. 2026 poskytuje služby občanom pracoviska oddelenia dokladov, ako aj oddelenia evidencie vozidiel v priestoroch nového Klientskeho centra na Holubyho ulici č. 7 v Pezinku,“ napísala polícia.