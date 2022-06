Bratislava 18. júna (TASR) - Oddelenia dokladov v Bratislavskom kraji sú preťažené. Polícia preto odporúča občanom vybavovať doklady s dostatočným časovým predstihom, aby získali rezerváciu termínu. V prípade, že o rezerváciu záujem nemajú, najmenej zaťaženým dňom v týždni býva štvrtok. Predĺženie stránkových hodín nebolo umožnené pre naplnené kapacity zhotoviteľa dokladov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva Jana Šimunková.



"Čakacie doby sú dlhé z dôvodu náporu objednaných aj prítomných klientov," skonštatovala hovorkyňa s tým, že tento stav pretrváva približne od februára 2022. Najvyťaženejšie sú oddelenia dokladov sídliace v Klientskom centre Bratislava. Dĺžka čakacích dôb tam závisí odo dňa v týždni. "Čakanie sa pohybuje v intervale od jednej do troch hodín. Na ostatných oddeleniach dokladov sú čakacie doby kratšie, spravidla do 1,5 hodiny," priblížila Šimunková.



Predĺženie stránkových hodín podľa hovorkyne nie je možné z dôvodu nedostatočnej kapacity tlače dokladov Národného personalizačného centra. V prípade väčšieho náporu žiadostí by nebolo možné dodržať zákonom stanovené lehoty.



Ako pripomenula hovorkyňa, žiadosti o doklady možno podať na ktoromkoľvek pracovisku oddelenia dokladov v rámci Slovenskej republiky. Na vybraných pracoviskách je možné rezervovať si termín na stránke https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/Rezervacny-system/. Objednávanie však býva s veľkým časovým odstupom. Oddelenia dokladov Okresných riaditeľstiev v Bratislave IV. a V. v tomto systéme doposiaľ zaradené nie sú.



Veľký záujem o cestovné doklady eviduje polícia na celom Slovensku.