Oddelenie anestéziológie v bojnickej nemocnici chcú dokončiť tento rok

Bojnice 18. januára (TASR) - Nové oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach chcú dokončiť ešte tento rok. Nahradí nevyhovujúce priestory, ktorými v súčasnosti zdravotnícke zariadenie disponuje. Do výstavby investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 3,4 milióna eur, ďalších 1,1 milióna eur pôjde na vybavenie.



S prestavbou priestorov začal dodávateľ v závere minulého roka, na čas ich však musel prerušiť, problémy spôsobila výška stropov. "Uskutočňujú sa teraz rokovania s projektantom ako problém vyriešiť," povedal počas stredajšieho kontrolného dňa na stavbe predseda TSK Jaroslav Baška. Podľa svojich slov verí, že 12-mesačnú lehotu stavby dodávateľ dodrží. "Medzitým ideme obstarávať vybavenie pre OAIM. Bude to kompaktné a komplexné pracovisko s deviatimi lôžkami, každé bude mať svoj samostatný box. To tuším nemá žiadna nemocnica v Trenčianskom kraji," doplnil Baška.



Existujúce OAIM funguje v starých priestoroch z prerobenej chodby, tlak na tamojšie lôžka počas rokov neustále stúpa, odkedy bez náhrady zrušili podobné oddelenia v dvoch okolitých nemocniciach, spomenul riaditeľ bojnickej NsP Peter Glatz. "Nové OAIM bude najmodernejšie v kraji s dostatočnou kapacitou, na úrovni nemocnice druhého typu, kam patrí a spĺňajúce parametre tretieho typu, kde máme ambíciu počas niekoľkých rokov sa dostať," skonštatoval Glatz.



Celé OAIM bude mať podľa neho samostatnú vzduchotechniku, z väčšej časti bude mať nové prístrojové vybavenie, z toho dvoma prístrojmi nemocnica doposiaľ nedisponuje. Oddelenie je personálne v zmysle normatívu najlepším v celej nemocnici.



Rozpočet investície zatiaľ zhotoviteľ dodržiava, stavebné práce budú stáť 3,4 milióna eur, vybavenie je v hodnote 1,1 milióna eur. Ambíciou nemocnice i zriaďovateľa je, aby investíciu refundoval štát z Plánu obnovy a odolnosti SR, nemocnica na to už pripravila žiadosť, dodal Baška.