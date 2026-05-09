Oddelenie cudzineckej polície sa sťahuje na Račiansku ulicu v Bratisla
Zdôraznili, že od pondelka 18. mája budú všetky služby klientom poskytované výhradne na novom pracovisku.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru (PZ) sa presúva do nových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave. V súvislosti so sťahovaním bude súčasné pracovisko pre verejnosť od pondelka 11. mája do nedele 17. mája dočasne úplne uzavreté. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
„Cudzinci, ktorí boli v uvedenom období objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrútskej ulici, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája a vybavia ich na novej adrese pracoviska na Račianskej ulici,“ informovali policajti.
Zdôraznili, že od pondelka 18. mája budú všetky služby klientom poskytované výhradne na novom pracovisku. „O zmene budú dotknutí klienti informovaní aj e-mailom, ktorí uviedli ako kontakt v rezervačnom systéme,“ uistila polícia.
