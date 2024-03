Oddelenie cudzineckej polície v Nitre sa sťahuje do Agrokomplexu

Nitra 6. marca (TASR) - Oddelenie cudzineckej polície v Nitre sa dočasne presťahuje do nových priestorov. Od pondelka 11. marca začne oddelenie fungovať v objekte Agrokomplexu Nitra na Akademickej 4, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Dôvodom presťahovania je rozsiahla rekonštrukcia budovy, v ktorej oddelenie doteraz sídlilo.



V nových priestoroch by malo stránkové pracovisko oddelenia cudzineckej polície zotrvať sedem mesiacov. Pre objednaných klientov a registráciu dočasného útočiska bude pracovisko k dispozícii v pondelok, stredu a piatok v čase od 7.30 do 15.30 h.